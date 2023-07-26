



«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам июня 2023 года. Согласно результатам исследования, в первый месяц лета россияне потратили на покупку новых машин 233,6 млрд рублей. Это на 15,2% больше, чем в мае (202,8 млрд рублей), и в 2,8 раза превышает результат июня 2022 года (82,9 млрд рублей). Всего же в начале лета было реализовано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 14,2% больше, чем в мае (72,2 тыс. шт.), и в 2,5 раза больше, чем в июне 2022-го (32,7 тыс. шт.).

Более 15% всех денег ушло на премиум-сегмент

Если в продажах премиальные машины занимают лишь 4%, то в финансовой емкости – заметно больше. Так, в июне было реализовано 3,2 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на сумму 36,3 млрд рублей. Это составляет 15,5% от всех потраченных денег, причем данный показатель немного превосходит тот, что был в июне 2022 года (15,2%). Соответственно, доля машин массового сегмента за год чуть снизилась – с 84,8% до 84,5%. Объем их продаж в первый летний месяц составил 79,2 тыс. единиц, а затраченные средства – 197,4 млрд рублей.

«Китайцы» заняли уже более половины финансовой емкости рынка

Если в мае китайским брендам в деньгах принадлежала половина рынка, то в июне этот рубеж был преодолен. В первый месяц лета было реализовано 40,7 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 123,2 млрд рублей. Как итог, на долю «китайцев» пришлось 52,7% от общей суммы. При этом год назад (в июне 2022-го) они занимали около четверти в структуре финансовой емкости рынка (20 млрд рублей или 24,2%).

По объему затраченных средств остальные участники рынка отстают от китайских брендов многократно. Если на покупку европейских машин в июне было потрачено денег почти в 4 раза меньше (33,2 млрд рублей), то у отечественных автомобилей этот показатель примерно в 5 раз ниже (26,6 млрд рублей). Также в начале лета жители РФ потратили 22,9 млрд рублей на покупку «японцев», 20,9 млрд рублей – на «корейцев» и 6,8 млрд рублей – на «американцев».

По объемам продаж тоже первенствуют «китайцы», за которыми следуют российские марки (26 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют намного меньшие показатели: корейские – 5,8 тыс. шт.; японские – 5,1 тыс. шт.; европейские – 3,8 тыс. шт.; американские – 1 тыс. шт.

Сегмент SUV – вне конкуренции

Уже несколько месяцев подряд кроссоверы и внедорожники занимают порядка 80% финансовой емкости рынка. Вот и в июне на их долю пришлось 77,8% всех потраченных денег, что составляет 181,8 млрд рублей. При этом за месяц было реализовано 54,9 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, т.е. 66,6% от общего объема. По сравнению с июнем 2022 долевые показатели этого сегмента заметно увеличились: год назад они составляли 65,8% в деньгах и 52,6% в штуках.

Второе место на российском рынке занимают автомобили В-класса. В объемах продаж им принадлежит 23,6% (19,4 тыс. шт.), а в финансовой емкости – 8% (18,8 млрд рублей). Показатели остальных сегментов оказываются еще меньше. Так, находящийся на третьем месте сегмент D как в штуках, так и в деньгах занимает чуть более 3%.

Отметим, что в июне затраты на покупку новых машин выросли почти по всем сегментам. Сильнее других тут снова прибавили пикапы (рост в 4,5 раза к июню 2022-го), а падение затрат опять наблюдается только по сегменту LAV (-93,4%).

– В июне нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимального уровня, начиная с марта 2022 года. Увеличение продаж на фоне продолжающегося роста цен на машины привело и к рекордному показателю финансовой емкости рынка за последние 1,5 года – почти 234 млрд рублей. Именно в июне на покупку автомобилей россияне потратили больше всего денег за месяц, начиная с января прошлого года, – отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

– На российском рынке уже присутствует примерно 30 автомобильных марок из КНР, число моделей которых перевалило за сотню. Причем это только официально представленные на рынке бренды, без учета новинок, привозимых с помощью параллельного импорта физическими лицами или независимыми дистрибьюторами. Поэтому вполне естественно, что доля продаж «китайцев» постоянно растет, а денег они зарабатывают все больше. Вот и в июне они уже собрали более половины всех средств, потраченных россиянами на автомобили, – объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.