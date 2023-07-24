Количество отнесенных к среднему классу волгоградцев снизилось до 5,3%

Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, по подсчетам экспертов, в регионе к этой категории населения отнесли 5,3% от количества проживающих семей. Этот показатель хуже, чем год назад. Тогда доля семей, отнесенных к среднему классу, в регионе составляла 7%, а Волгоградская область занимала в рейтинге 49-е место.
Экономика 24.07.2023 08:18
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24.07.2023 08:18
Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, по подсчетам экспертов, в регионе к этой категории населения отнесли 5,3% от количества проживающих семей. Этот показатель хуже, чем год назад. Тогда доля семей, отнесенных к среднему классу, в регионе составляла 7%, а Волгоградская область занимала в рейтинге 49-е место.
Волгоградская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по численности среднего класса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Новости, по подсчетам экспертов, в регионе к этой категории населения отнесли 5,3% от количества проживающих семей. Этот показатель хуже, чем год назад. Тогда доля семей, отнесенных к среднему классу, в регионе составляла 7%, а Волгоградская область занимала в рейтинге 49-е место.
Лидерами свежего рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. Здесь соответственно к среднему классу отнесли 39,2%, 32,5% и 31,9% семей. Москва заняла лишь четвертое место с показателем 30%.
Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия и Чечня. В этих республиках соответственно средним классом посчитали всего 1,4% и 1,7% проживающих здесь семей.
Авторы исследования раскрыли, как вычисляли средний класс. Так, они обращали внимание на доходы и наличие собственности, на социальное положение, которое включает уровень образования и профессиональной квалификации, а также на специфику потребления и жизненные цели – походы в театры и музеи, чтение книг, стремление к образованию.
В основе рейтинга лежит доходный метод, для которого определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и копить.
При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у семьи должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай, поясняют аналитики.
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