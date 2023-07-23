Из-за ДТП у Ерзовки образовалась огромная пробка









На подъезде к Волгограду в Городищенском районе образовалась огромная пробка из-за ДТП. Как сообщили V102.RU очевидцы, в районе Ерзовского поста ДПС столкнулись легковой автомобиль с грузовиком. Движение в этом районе затруднено.













- Проезжали мимо. В строну Волгограда машины стоят в длинной пробке, - сообщили инфомагенству очевидцы.













По данным «Яндекс.Пробки», протяженность затора составляет более 1 километра.

Фото: читатели «Высоты 102»



