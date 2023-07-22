Федеральные новости

Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19

Федеральные новости 22.07.2023 08:17
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22.07.2023 08:17


Проект соответствующих изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, в Минздраве объяснили это намерением формированием достаточного уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Тем не менее, полного отказа от прививок от коронавируса не будет. Так, федеральные власти предлагают продолжить вакцинацию уязвимых категорий граждан. К таким относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались; лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими болезнями  - с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом,  ожирением; больные  ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными, онкологическими заболеваниями.
Напомним, ранее ВОЗ заявлял об окончании пандемии COVID-19 в мире. В Волгоградской области также были отменены ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения инфекции. А в марте главный санитарный врач региона Ольга Зубарева постановила прекратить массовую вакцинацию жителей региона.
Во время пандемии в регионе вакцинация от коронавируса носила массовый характер. Из-за нежелания прививаться некоторые жители лишались работы. При этом в некоторых организациях региона до сих пор действует обязательное требование к сотрудникам – проходить вакцинацию раз в полгода.


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