Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19

Проект соответствующих изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, в Минздраве объяснили это намерением формированием достаточного уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Тем не менее, полного отказа от прививок от коронавируса не будет. Так, федеральные власти предлагают продолжить вакцинацию уязвимых категорий граждан. К таким относятся лица старше 18 лет, которые ранее не болели ковидом или не вакцинировались; лица старше 60 лет, а также граждане с хроническими болезнями - с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, ожирением; больные ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными, онкологическими заболеваниями.
Напомним, ранее ВОЗ заявлял об окончании пандемии COVID-19 в мире. В Волгоградской области также были отменены ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения инфекции. А в марте главный санитарный врач региона Ольга Зубарева постановила
прекратить массовую вакцинацию жителей региона.
Во время пандемии в регионе вакцинация от коронавируса носила массовый характер. Из-за нежелания прививаться некоторые жители лишались работы. При этом в некоторых организациях региона до сих пор действует обязательное требование к сотрудникам – проходить вакцинацию раз в полгода.