Ольга Зубарева отменила обязательную вакцинацию в Волгоградской области

Сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева отменила постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам гражданам по эпидемиологическим показаниям», принятое ею в июле прошлого года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ.





— Я, главный государственный санитарный врач по Волгоградской области О.В.Зубарева, проанализировав охват иммунизацией населения Волгоградской области, отмечаю, что на 16 марта 2022 года уровень коллективного иммунитета от COVID-19 среди категорий граждан, определенных в пункте 1 Постановления главного санитарного врача по Волгоградской области №01/3 от 27.07.2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" превышает 90%, — говорится в документе.

Постановление Ольги Зубаревой вступает в силу с 21 марта 2022 года.

Напомним, в конце июля прошлого года Ольга Зубарева обязала прививаться от коронавируса сотрудников органов власти, местного самоуправления, подведомственных им организаций, студентов, а также работников, осуществляющих деятельность в сфере торговли, транспорта, образования, ЖКХ, туризма, общепита, салонов красоты, ремонтных мастерских, санаториев, гостиниц и т.д. В случае отсутствия прививок от коронавируса жителей региона отстраняли от работы без сохранения зарплаты. Суды, куда обращались отстраненные сотрудники, в большинстве случаев вставали на сторону работодателей.