В Котово второй день рвется водопровод





Второй день продолжаются страдания жителей Котово Волгоградской области, которые снова остались без воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, первый порыв на центральном водоводе произошел накануне утром. Краны опустели в домах на ул. Победы, 24, 26, 38,40, ул. Мира, 155,181, 185,187,195А,197A ,199/1. 199/2, 203/1, 206, ул. ВЛКСМ, 2, 3, 4 ул. Заречная, 21А. Второй день продолжаются страдания жителей Котово Волгоградской области, которые снова остались без воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, первый порыв на центральном водоводе произошел накануне утром. Краны опустели в домах на ул. Победы, 24, 26, 38,40, ул. Мира, 155,181, 185,187,195А,197A ,199/1. 199/2, 203/1, 206, ул. ВЛКСМ, 2, 3, 4 ул. Заречная, 21А.





Фото телеграм-канала Единого портала ЖКХ г.Котово и Котовского района



К обеду бригады устранили утечку, однако почти сразу произошел новый порыв.Работы в районе МФЦ велись и сегодня целый день. В шестом часу вечера власти сообщили о заполнении системы водой. При этом жителям предложили обратиться в водоканал с заявками для подвоза воды. Правда, речь идет только о ресурсе технического назначения.Между тем, жители десятков домов, оставшихся без воды, разозлены очередной аварией на водоводе.- Это уже невозможно терпеть, - негодуют котовчане. – Что летом, что зимой – все одно и то же. Появится вода, только включишь колонку, как она тут же пропадает.Несмотря на очередные заверения властей о заполнении системы водой, чиновники не скрывают, что проблемы жителей на этом не закончатся. Сегодня вечером администрация опубликовала обращение к котовчанам.- Убедительно просим вас запастись водой. Водовод находится в очень плохом состоянии. Сотрудники водоканала делают все возможное, - говорится в заявлении городских властей.