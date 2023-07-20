Происшествия

В Котово второй день рвется водопровод

Происшествия 20.07.2023 20:30
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20.07.2023 20:30


Второй день продолжаются страдания жителей Котово Волгоградской области, которые снова остались без воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, первый порыв на центральном водоводе произошел накануне утром. Краны опустели в домах на ул. Победы, 24, 26, 38,40, ул. Мира, 155,181, 185,187,195А,197A ,199/1. 199/2, 203/1, 206, ул. ВЛКСМ, 2, 3, 4 ул. Заречная, 21А.
К обеду бригады устранили утечку, однако почти сразу произошел новый порыв.
Работы в районе МФЦ велись и сегодня целый день. В  шестом часу вечера власти сообщили о заполнении системы водой. При этом жителям предложили обратиться в водоканал с заявками для подвоза воды. Правда, речь идет только о ресурсе технического назначения.
Между тем, жители десятков домов, оставшихся без воды,  разозлены очередной аварией на водоводе.
- Это уже невозможно терпеть, - негодуют котовчане. – Что летом, что зимой – все одно и то же. Появится вода, только включишь колонку, как она тут же пропадает.
Несмотря на очередные заверения властей о заполнении системы водой, чиновники не скрывают, что проблемы жителей на этом не закончатся. Сегодня вечером администрация опубликовала обращение к котовчанам.
- Убедительно просим вас запастись водой. Водовод находится в очень плохом состоянии. Сотрудники водоканала делают все возможное, - говорится в заявлении городских властей.

Фото телеграм-канала Единого портала ЖКХ г.Котово и Котовского района

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