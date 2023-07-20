В Котово второй день рвется водопровод

Работы в районе МФЦ велись и сегодня целый день. В шестом часу вечера власти сообщили о заполнении системы водой. При этом жителям предложили обратиться в водоканал с заявками для подвоза воды. Правда, речь идет только о ресурсе технического назначения.
Между тем, жители десятков домов, оставшихся без воды, разозлены очередной аварией на водоводе.
- Это уже невозможно терпеть, - негодуют котовчане. – Что летом, что зимой – все одно и то же. Появится вода, только включишь колонку, как она тут же пропадает.
Несмотря на очередные заверения властей о заполнении системы водой, чиновники не скрывают, что проблемы жителей на этом не закончатся. Сегодня вечером администрация опубликовала обращение к котовчанам.
- Убедительно просим вас запастись водой. Водовод находится в очень плохом состоянии. Сотрудники водоканала делают все возможное, - говорится в заявлении городских властей.