







Полицейские задержали в Волгоградской области двоих рыбаков по подозрению в браконьерстве, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, участковые уполномоченные задержали двоих жителей Ольховского района за незаконный вылов рыбы в озере Подспешное в Иловлинском районе.













Мужчины рыбачили ночью, используя электроудочки, которые считаются браконьерским орудием лова. С их помощью им удалось наловить 63 особи рыбы частиковых пород. Незаконный улов и электроудочки изъяты.

Задержанные, которым 47 и 50 лет, сознались в содеянном. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением электротока). Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



