Происшествия

Стояли и смотрели. На турбазе в Волгоградской области умер мужчина

Происшествия 10.07.2023 07:17
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10.07.2023 07:17


В рабочем поселке Городище Волгоградской области на турбазе скончался 42-летний мужчина. Как сообщили V102.RU очевидцы, инцидент произошел на базе отдыха «Райский уголок». 

По словам собственного источника «Высоты 102», мужчина умер накануне в СНТ «Родничок». 

— Мужик отдыхал с семьей. Немного перебрал, пошел окунуться. Нырнул под воду и исчез. Родственникам удалось его достать, пытались реанимировать, но все было бесполезно, — рассказал источник. 

Очевидцы утверждают, что скончавшегося «долго пытались привести в чувства» и пока «другие пытались помочь, остальные просто стояли и смотрели». По не подтвержденной официально информации, у мужчины оторвался тромб. 

Редакция «Высоты 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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