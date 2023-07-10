Стояли и смотрели. На турбазе в Волгоградской области умер мужчина

В рабочем поселке Городище Волгоградской области на турбазе скончался 42-летний мужчина. Как сообщили V102.RU очевидцы, инцидент произошел на базе отдыха «Райский уголок».

По словам собственного источника «Высоты 102», мужчина умер накануне в СНТ «Родничок».

— Мужик отдыхал с семьей. Немного перебрал, пошел окунуться. Нырнул под воду и исчез. Родственникам удалось его достать, пытались реанимировать, но все было бесполезно, — рассказал источник.

Очевидцы утверждают, что скончавшегося «долго пытались привести в чувства» и пока «другие пытались помочь, остальные просто стояли и смотрели». По не подтвержденной официально информации, у мужчины оторвался тромб.

Редакция «Высоты 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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