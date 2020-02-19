Общество

Надписи «Сталин» восстановят на историческом здании в центре Волгограда

Общество 19.02.2020 17:51
0
19.02.2020 17:51


Группа экспертов изучила проектную документацию по сохранению шестиэтажного здания Областной высшей партийной школы им. Сталина, где сегодня находится Волгоградский медицинский университет, и дала свое положительное заключение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты экспертизы, расположенное в центре Волгограда здание является объектом культурного наследия регионального значения и давно требует ремонта: общее состояние неудовлетворительное, а отдельные участки фасада и вовсе находятся в аварийном состоянии.
Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени. 

Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. К индивидуальным деталям декора относятся декоративные плиты с рельефами по мотивам символики партшколы советского периода: гирлянды, звезды, знамёна, раскрытые книги, портреты вождей. Так, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально были размещены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Иосифа Сталина. Последний в 1961 году в порядке преодоления культа личности был демонтирован.

Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями "Ленин" и заштукатуренными - "Сталин". 

В ходе работ по реставрации фасадов предполагают восстановление надписи "Сталин" на разворотах книг на капителях, консервация контура барельефа Сталина на поверхности фасада со стороны Площади Павших Борцов. А также размещение информационной надписи о демонтаже барельефа Сталина в 1961 году.
Помимо восстановления поврежденных элементов фасада, очистки стен, заделки трещин и отверстий от креплений кондиционеров, предусмотрена замена карнизов, белых пластиковых окон на окна с ламинацией "под дерево", трех витражей входной группы, входных дверей на новые, изготовленные по историческим чертежам. Запланировано и переустройство архитектурно-художественной подсветки по аналогии с подсветкой зеркально симметричного здания по адресу: пр. Ленина, 15.
Эксперты отмечают, что проектом обеспечено сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, а также обоснование технических и технологических решений по реставрации и защите фасадов объекта культурного наследия.
Справка. В 1951 году на стене главного фасада установлена мемориальная доска (бронзовое литье) с текстом: "Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы". 
В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу. 
В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание мединститута в 1970-х г. было объединено вставкой с проездной аркой по трассе ул. Пушкина с гостиницей "Волгоград" в единый уличный фасад. В 1970-е со стороны ул. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-этажный корпус. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
19.02.2020 17:13
Общество 19.02.2020 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2020 15:21
Общество 19.02.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2020 14:32
Общество 19.02.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2020 10:44
Общество 19.02.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 13:08
Общество 18.02.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 12:47
Общество 18.02.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 12:18
Общество 18.02.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 12:17
Общество 18.02.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 11:31
Общество 18.02.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2020 09:31
Общество 18.02.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2020 11:20
Общество 17.02.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2020 11:02
Общество 17.02.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2020 10:40
Общество 17.02.2020 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2020 06:02
Общество 17.02.2020 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2020 18:03
Общество 16.02.2020 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В администрации Волгоградской области анонсировали кадровые переменыСмотреть фотографии
17:51
Надписи «Сталин» восстановят на историческом здании в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Сбербанк поможет подарить близким и друзьям WOW-деньСмотреть фотографии
16:00
В центре Волжского росгвардейцы поймали вандала с бензопилойСмотреть фотографии
15:21
Авария с опасным лифтом подвела ООО «Волгоград-Сити» под штрафСмотреть фотографии
14:44
В Урюпинске матерый рецидивист ответит за двойное убийство, поджог и грабежСмотреть фотографии
14:32
Мусорный регоператор «размножил» волгоградских дачников ради больших счетовСмотреть фотографии
14:30
Фирму в Волгограде оштрафовали на 120 тысяч за трудоустройство экс-чиновникаСмотреть фотографии
13:06
Ответа ждать до лета: депутаты Волгоградской облдумы утвердили вопросы губернаторуСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области определились с суммами штрафов за распространение снюсовСмотреть фотографии
12:04
Жертв КПК «Диамант» ждут с заявлениями в полиции ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Труп с татуировками в виде тюльпана и чайки найден под Волгоградом: нужна помощь в опознанииСмотреть фотографии
11:36
«Не насиловал, а хулиганил»: в Волгоградской области педофила осудили на 12 летСмотреть фотографии
11:20
Конфеты с наркотической начинкой изъяли на зоне строгого режима в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферыСмотреть фотографии
11:05
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАССмотреть фотографии
10:47
В должности утвержден новый глава Городищенского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
Утро в детском саду: губернатор Волгоградской области проинспектировал строительствоСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде пьяная дама спровоцировала массовое ДТПСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель с сердечным приступом врезался в столб и умерСмотреть фотографии
08:51
Один идет под суд: в ГСУ Главка МВД расследовали дело члена организованной группыСмотреть фотографии
22:04
Евгений Купко: о провалах в бизнесе, Музраеве, учебе в Принстоне и звездной болезниСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Первый пошел?: в команде губернатора Волгоградской области не только Роман Беков может оказаться лишнимСмотреть фотографии
18:10
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банкаСмотреть фотографии
17:40
Пока фигурант в бегах: уголовное дело экс-лидера волгоградских коммунистов возвращается в ВолжскийСмотреть фотографии
17:30
После расследования УФСБ волгоградца осудили за ремонт автодороги методом "тяп-ляп"Смотреть фотографии
15:43
«Антону 2131» из Волгограда грозит до 5 лет за продажу персональных данных клиентов банкаСмотреть фотографии
13:46
Четверых волгоградцев обманули при покупке электронных авиабилетовСмотреть фотографии
13:36
Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе РоссииСмотреть фотографии
13:08
Жителям Волгоградской области вернут часть потерянных денег в финансовой пирамидеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 