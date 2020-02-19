Общество 19.02.2020 17:51
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19.02.2020 17:51
Группа экспертов изучила проектную документацию по сохранению шестиэтажного здания Областной высшей партийной школы им. Сталина, где сегодня находится Волгоградский медицинский университет, и дала свое положительное заключение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты экспертизы, расположенное в центре Волгограда здание является объектом культурного наследия регионального значения и давно требует ремонта: общее состояние неудовлетворительное, а отдельные участки фасада и вовсе находятся в аварийном состоянии.
Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени.
Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. К индивидуальным деталям декора относятся декоративные плиты с рельефами по мотивам символики партшколы советского периода: гирлянды, звезды, знамёна, раскрытые книги, портреты вождей. Так, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально были размещены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Иосифа Сталина. Последний в 1961 году в порядке преодоления культа личности был демонтирован.
Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями "Ленин" и заштукатуренными - "Сталин".
В ходе работ по реставрации фасадов предполагают восстановление надписи "Сталин" на разворотах книг на капителях, консервация контура барельефа Сталина на поверхности фасада со стороны Площади Павших Борцов. А также размещение информационной надписи о демонтаже барельефа Сталина в 1961 году.
Помимо восстановления поврежденных элементов фасада, очистки стен, заделки трещин и отверстий от креплений кондиционеров, предусмотрена замена карнизов, белых пластиковых окон на окна с ламинацией "под дерево", трех витражей входной группы, входных дверей на новые, изготовленные по историческим чертежам. Запланировано и переустройство архитектурно-художественной подсветки по аналогии с подсветкой зеркально симметричного здания по адресу: пр. Ленина, 15.
Эксперты отмечают, что проектом обеспечено сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, а также обоснование технических и технологических решений по реставрации и защите фасадов объекта культурного наследия.
Справка. В 1951 году на стене главного фасада установлена мемориальная доска (бронзовое литье) с текстом: "Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы".
В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу.
В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание мединститута в 1970-х г. было объединено вставкой с проездной аркой по трассе ул. Пушкина с гостиницей "Волгоград" в единый уличный фасад. В 1970-е со стороны ул. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-этажный корпус.
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