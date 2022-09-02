В Волгограде определен подрядчик на проведение капремонта областной высшей партийной школы имени Сталина, где сегодня располагается Волгоградский медуниверситет. Как сообщает ИА «Высота 102», участие в аукционе приняла единственная компания – ООО «Гарантстрой» из Москвы. Контракт с ней будет заключен по максимальной цене – 235 338 215 рублей.

Фирма уже знакома с Волгоградом – она занималась реконструкцией театра юного зрителя.

На этом историческом объекте, в частности, планируется ремонт кровли и фасада. Помимо восстановления поврежденных элементов фасада, очистки стен, заделки трещин и отверстий от креплений кондиционеров, предусмотрена замена карнизов, белых пластиковых окон на окна с ламинацией «под дерево», трех витражей входной группы, входных дверей на новые, изготовленные по историческим чертежам. Запланировано и переустройство архитектурно-художественной подсветки по аналогии с подсветкой зеркально симметричного здания по адресу: пр. Ленина, 15.





Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен

Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. Так, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально были размещены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Иосифа Сталина. Последний в 1961 году в порядке преодоления культа личности был демонтирован.

Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями «Ленин» и заштукатуренными - «Сталин».

В частности, планировалось в ходе реставрационных работ восстановить надписи «Сталин» на разворотах книг на капителях, законсервировать контур барельефа Сталина на поверхности фасада со стороны Площади Павших Борцов. А также разместить информационную надпись о демонтаже барельефа Сталина в 1961 году.

Отремонтировать здание планируют до 15 декабря 2024 года.

Справка. Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени.

В 1951 году на стене главного фасада установлена мемориальная доска (бронзовое литье) с текстом: «Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».

В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу.

В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание мединститута в 1970-х г. было объединено вставкой с проездной аркой по трассе ул. Пушкина с гостиницей «Волгоград» в единый уличный фасад. В 1970-е со стороны ул. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-этажный корпус.