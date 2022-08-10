Общество

В Волгограде за 235 млн отремонтируют бывшую партшколу имени Сталина

Общество 10.08.2022 15:55
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10.08.2022 15:55


Электронный аукцион на проведение капитального ремонта 6-этажного здания Областной высшей партийной школы им. Сталина, где сегодня находится Волгоградская медицинская академия, объявлен в Волгограде.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 235 338 215 рублей. 


На этом историческом объекте, в частности, планируется ремонт кровли и фасада. Помимо восстановления поврежденных элементов фасада, очистки стен, заделки трещин и отверстий от креплений кондиционеров, предусмотрена замена карнизов, белых пластиковых окон на окна с ламинацией «под дерево», трех витражей входной группы, входных дверей на новые, изготовленные по историческим чертежам. Запланировано и переустройство архитектурно-художественной подсветки по аналогии с подсветкой зеркально симметричного здания по адресу: пр. Ленина, 15.

Как ранее сообщало информагентство, при подготовке проектной документации было установлено, что здание является объектом культурного наследия регионального значения и давно требует ремонта: общее состояние неудовлетворительное, а отдельные участки фасада и вовсе находятся в аварийном состоянии.


Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени. 

Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. Так, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально были размещены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Иосифа Сталина. Последний в 1961 году в порядке преодоления культа личности был демонтирован.

Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями «Ленин» и заштукатуренными - «Сталин». 

В частности, планировалось в ходе реставрационных работ восстановить надписи «Сталин» на разворотах книг на капителях, законсервировать контур барельефа Сталина на поверхности фасада со стороны Площади Павших Борцов. А также разместить информационную надпись о демонтаже барельефа Сталина в 1961 году.

Вышеперечисленные работы были указаны в проектной документации, рассмотрены и утверждены экспертами. Отремонтировать здание планируют до 15 декабря 2024 года.

Справка. Здание было построено в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 гг. архитекторами В.Н. Симбирцевым и Е.И.Левитаном. Последний в 1951 году был удостоен Сталинской премии по архитектуре II степени. 

В 1951 году на стене главного фасада установлена мемориальная доска (бронзовое литье) с текстом: «Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы». 

В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу. 

В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание мединститута в 1970-х г. было объединено вставкой с проездной аркой по трассе ул. Пушкина с гостиницей «Волгоград» в единый уличный фасад. В 1970-е со стороны ул. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-этажный корпус. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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