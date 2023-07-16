













Лишение ООО «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора по вывозу мусора, без сомнений, стало одним из самых важных и обсуждаемых событий уходящей недели. Поводом для разрыва соглашений стали тысяч жалоб горожан, чьи дворы и улицы увязли в мусорных завалах. На заседании Экосовета слова волгоградцев подтвердил губернатор Андрей Бочаров, который без предупреждения проехал по разным районам города и области и увидел проблему своими глазами. Корреспонденты V102.RU повторили его маршрут и пообщались с жителями. Подробнее – в нашем материале.





















По злой иронии судьбы стихийная свалка на улице Гранатовой в Кировском районе опоясывает камень с надписью: «Кировчане, соблюдайте чистоту». На дне зловонного «сугроба» залегают старые покрышки и серые от грязи ковры, банки от краски, стекла и килограммы строительных отходов. Едва успеваем оценить масштабы загрязнений, как к заброшенной мусорке подъезжает коммунальная машина. Цепляя клешней погрузчика пыльные мешки и засохшие ветки, водитель уверяет, что свалка в частном секторе Кировского района убирается едва ли не через день. Впрочем, жизнеутверждающий ответ рабочего расходится со словами местных жителей.





















- Мусоровозы два раз в неделю проходят по улицам. А вот на этом участке два месяца назад что-то «сломалось». Сейчас еще нормально, было хуже, - рассказывает жительница Кировского района Владилена. – Кто сюда несет весь этот мусор, непонятно. Но гора все растет и растет.













Двигаемся дальше и заезжаем на улицу Полухина в Советском районе. Неубранную свалку легко найти по стойкому запаху – пахнет тут не только мусором, но и гарью. О недавнем пожаре говорят также обгоревшие ветки деревьев и обожженный контейнер.













- Недели две назад мы горели, - жительница дома 2/2 по улице Полухина выглядывает в окно и моментально подхватывает разговор о мусорной проблеме. – Представляете, четыре раза за сутки! Сначала в два часа ночи, потом в 8:00, 15:00 и примерно в 22:00. Будто бы специальная акция. Однако и после нее ничего не изменилось – как все лежало, так и лежит. Нашей проблеме уже больше года. В прошлом году свалку кое-как разгребли, а сейчас она выросла снова. И это лишь верхушка айсберга. Мусоровозы прокатали нам такую колею, что после каждого дождя дорога просто расплывается – ходим и ездим в обход. Любая машина, кроме КАМАЗа, здесь просто садится на «брюхо».













«Рядом с детской площадкой бегают огромные крысы»

Проезжаем по улице Рабочей и не замечаем ни одного мусорного развала. Успех? Увы, нет. Буквально за углом прохожих поджидают залежи зловонных отходов. По словам местных жителей, стихийная свалка «живет и здравствует» в любое время года.

- Сегодня приезжала мусорная машина с краном. Какие-то деревяшки забрала и уехала. Но разве это решило проблему? – рассуждает один из жителей. – А еще здесь всегда очень сильно воняет - иногда даже трупы собак лежат.













Растущая будто на дрожжах мусорка стала настоящей головной болью и для жителей улицы Феодосийской в Ворошиловском районе. Как на старом запыленном чердаке, здесь собрано буквально все – от запчастей отечественной легковушки до сборников любителя шансона.





















- Посмотрите, как рядом с детской площадкой за полгода выросла свалка, - возмущается волгоградец Анатолий. – Здесь уже бегают огромные крысы! Когда у меня лопнуло терпение, я дозвонился до Москвы и рассказал о качестве уборки. После этого все убрали, почистили. Но большой бак увезли, оставив лишь четыре контейнера. В итоге на нашей улице снова копятся горы мусора. За что мы платим такие деньги? Кстати, такой же бардак царит не только у нас. Аналогичная свалка скопилась за дамбой, за углом. Чуть-чуть вычищают грязь рядом с баками, а все остальное оставляют на месте.





















Образцовыми контейнерными площадками не может похвалиться и центр города. Соседствующий с рынком двор дома по улице Новороссийской, 16 утонул в ветках, коробках с просроченными продуктами и ящиках с подкисшим товаром. Проходя мимо свалки с дурманящими ароматами, волгоградцы подсказывают все новые и новые адреса: «У нас во дворе еще хуже, загляните».

- Нам просто обидно. Вроде бы в центре живем, а как будто на мусорке какой-то. Я уже неоднократно писала жалобы, но все остается на своих местах. Торговцы с местного рынка несут к нам хлам, который не убирается неделями, - сетует жительница дома в центре Волгограда.













Чего ждать дальше?

За последние месяцы проблема с вывозом мусора объединила жителей всех районов Волгограда и области. С начала года в администрацию региона подали 4000 жалоб. А за прошедшую неделю число обращений по этой теме увеличилось на 60%. За их решением следят как в профильных ведомствах, так и в Экосовете при волгоградской облдуме.

- Члены Экосовета постоянно мониторят ситуацию, работают с обращениями граждан, проводят объезды внутридворовых территорий и проверяют площадки, где находятся мусорные контейнеры. К сожалению, ситуация с вывозом отходов по-прежнему остается неудовлетворительной. Итоги вашего рейда лишний раз доказывают, что перемены в этой сфере назрели. С таким положением дел мы мириться не можем. Мы должны обеспечить конституционное право наших граждан на благоприятную окружающую среду, защитить их здоровье, - комментирует председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при региональном парламенте Ирина Соловьева. - Конечно, все мероприятия по отбору организации, которая получит статус нового регионального оператора по обращению с отходами, будет проводить орган исполнительной власти, который имеет на это полномочия, а именно областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Но в соответствии с поручением губернатора наш Экологический совет будет осуществлять общественный контроль за этим процессом, чтобы жители области, которые исправно оплачивают эту услугу, ни в коей мере не ощутили каких-то негативных последствий на протяжении всего переходного периода.













Волгоградцев, уставших от затянувшейся мусорной «сюиты», пугает неопределенность переходного периода. Будут ли расчищать контейнерные площадки при смене регионального оператора? Не грозит ли городу мусорный коллапс? В администрации региона напоминают, что в соответствии с федеральным законодательством лишенная статуса компания обязана исполнять свои обязанности до заключения соглашения с новым оператором. В противном случае «Ситиматик-Волгоград» грозит уголовная ответственность. Напомним, что вступления регионального оператора по вывозу мусора в официальный статус вывоз ТБО осуществлялся в том числе силами муниципалитета.













По словам чиновников, при смене регионального оператора волгоградцам не стоит опасаться и повышения тарифов.

- Для жителей в платежках ничего не изменится. В соответствии с требованиями законодательства при расчетах будут применяться существующие на сегодняшний день тарифы, - объяснили в областном комитете тарифного регулирования. – Их пересмотр проведут по всей стране при издании соответствующего федерального акта. Новые тарифы в таком случае вступят в силу с 1 июля 2024 года.













Автор: Виктория Чумакова

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»