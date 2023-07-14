В соседнем с Волгоградской областью Саратовском регионе на поиски заблудившегося подростка подняли 60 полицейских, кинологов и волонтеров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Саринформ», находясь в гостях у друга, мальчик решил поисследовать окрестности Тинь-Зиня — лесопарка в Энгельсе, представляющего собой большой лесной массив с множеством озер и ручьев.

— Когда 13-летний школьник из Энгельса понял, что заблудился, он позвонил маме. Перед тем, как батарея телефона села, мальчик успел набрать номер «112» и попросить помощи, — рассказали информагентству в ГУ МВД России по Саратовской области.

Как уточняют журналисты ИА «Саринформ», в итоге подростка нашли. Он вышел на голоса полицейских и лай служебных собак. Несовершеннолетнего передали в руки матери, которая выразила благодарность сотрудникам МВД.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области

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