«Его видели на Водстрое»: в Волгограде исчез хромой мужчина с провалами в памяти

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего 10 июля Алексея Александровича Старикова. Как рассказала V102.RU дочь бесследно исчезнувшего мужчины, ее отец страдает потерей памяти.

— Вместе живем с отцом на Спартановке. Он у нас инвалид I группы. Все произошло 10 июля. Я с работы пришла вечером часов в пять. Его не было дома. Он у нас не разговаривает, был инсульт два года назад. Слов десять может сказать и все. Выходил гулять один иногда. Немного хромает, правая рука плохо двигается. Но так все понимает, правда бывают провалы в памяти. Кого-то помнит, кого-то нет, — рассказывает дочь пропавшего Кристина. — Мы живем на Николая Отрады улице. Никто из соседей ничего не видел, не знает. У папы с собой ни ключей, ни денег, ни документов. Во вторник утром написали заявление в полицию. Подобное было в прошлом году. Он тогда на дачу уехал к бабушке. Быстро его нашли.

По словам волгоградки, вчера очевидцы заметили его недалеко от поселка Водстрой.

— Видели мужчину, похожего на него. Как раз в том направлении, как на дачу ехать. Но там его нет. Мы уже прозвонили, — добавляет женщина. — Ума не приложу, где он может быть. Раньше он работал в Адлере, но разве без документов он сможет куда-то уехать?

В день исчезновения 60-летний мужчина был одет в светло-салатовую футболку и бежевые бриджи. На ногах были серые босоножки.

Приметы пропавшего:

рост 192 сантиметра

нормальное телосложение

лысый

глаза карие

небольшая татуировка на правом плече

родинка под глазом на левой стороне лица

Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба связаться с дочерью Кристиной по номеру 8 987 650 23 70.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

Читайте также:

В Волгоградской области бесследно исчез 51-летний мужчина