Обновленные 100-рублевые купюры поступили в Волгоград









В наличное обращение в Волгоградской области поступили обновленные 100-рублевые купюры образца 2022 года. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России.

- Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей – они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки, - пояснил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Обновленные сторублевки выполнены в оливковом и оранжевом цветах. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Каменев пояснил, что такие банкноты будут вводиться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с 100-рублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Фото пресс-службы Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России



