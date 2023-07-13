Обновленные 100-рублевые купюры поступили в Волгоград

Экономика 13.07.2023 11:15
0
13.07.2023 11:15
В наличное обращение в Волгоградской области поступили обновленные 100-рублевые купюры образца 2022 года. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России.
- Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей – они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки, - пояснил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Обновленные сторублевки выполнены в оливковом и оранжевом цветах. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Каменев пояснил, что такие банкноты будут вводиться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с 100-рублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.
Фото пресс-службы Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России
На рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок13.07.2023 12:19
Экономика 13.07.2023 12:19
Банки открывают программы финансирования производителей и дилеров спецтехники13.07.2023 10:15
Экономика 13.07.2023 10:15
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия11.07.2023 12:13
Экономика 11.07.2023 12:13
В Волгоградской области планируют собрать 4,9 млн тонн зерновых10.07.2023 11:30
Экономика 10.07.2023 11:30
«Открытие Авто»: продажи китайских брендов составят 380-400 тысяч штук в 2023 году10.07.2023 10:51
Экономика 10.07.2023 10:51
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в 2023 году могут достигнуть 960-990 тысяч машин08.07.2023 16:42
Экономика 08.07.2023 16:42
Бочаров 7 июля встретился с индийскими акционерами абразивного завода07.07.2023 21:57
Экономика 07.07.2023 21:57
Михаил Алексеев: «Прибыльность российской банковской системы по-прежнему высокая»07.07.2023 16:00
Экономика 07.07.2023 16:00
Волгоградские студенты могут пройти стажировку на волгоградском предприятии07.07.2023 14:54
Экономика 07.07.2023 14:54
«Росгосстрах» в Волгограде застраховал урожай зерновых крупного агрохолдинга на 933 млн рублей07.07.2023 09:59
Экономика 07.07.2023 09:59
В Волгоградской области бензин за неделю подорожал еще на 2 копейки06.07.2023 21:08
Экономика 06.07.2023 21:08
За полгода волгоградцы заплатили 61,2 млрд рублей налогов06.07.2023 17:24
Экономика 06.07.2023 17:24
На АО «КАУСТИК» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»06.07.2023 15:37
Экономика 06.07.2023 15:37
В Волгограде и области морковь дорожает круче доллара06.07.2023 15:22
Экономика 06.07.2023 15:22
«Открытие Авто»: половина всех официальных салонов в России теперь китайские06.07.2023 14:32
Экономика 06.07.2023 14:32