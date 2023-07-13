Экономика

Обновленные 100-рублевые купюры поступили в Волгоград

Экономика 13.07.2023 11:15
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13.07.2023 11:15



В наличное обращение в Волгоградской области поступили обновленные 100-рублевые купюры образца 2022 года. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России.
- Новые 100-рублевые банкноты по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей – они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки, - пояснил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Обновленные сторублевки выполнены в оливковом и оранжевом цветах. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Каменев пояснил, что такие банкноты будут вводиться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с 100-рублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.
Фото пресс-службы Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России

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