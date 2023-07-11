Был в квартире один. Под окнами жилого дома нашли полуживого волгоградца

Найденный полуживым под окнами жилого дома 34-летний житель Дзержинского района Волгограда скончался в больнице. Как стало известно V102.RU от собственного источника, мужчина сорвался с высоты третьего этажа.

— Пострадавшего забрали в больницу с улицы 8-й Воздушной Армии. Предварительно диагностировали кататравму. Увезли в больничный комплекс. Находился в своей квартире один, упал с высоты по неосторожности, — рассказал источник.

По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, за жизнь мужчины боролись врачи больницы № 25 Волгограда.

— Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение. К сожалению, несмотря на усилия медиков, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. Мужчина скончался 9 июля, — пояснили в облздраве.

В СУ СКР по Волгоградской области ситуацию с погибшим мужчиной не комментируют.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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