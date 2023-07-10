Путин подписал закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений с 1 января





С 1 января в России начнет работать программа долгосрочных сбережений граждан. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации, передает V102.RU.

Участие в программе будет добровольным. Чтобы начать копить, придется заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет.

- Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей, - поясняет РИА «Новости»

Граждане после 15 лет участия в такой программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по своему выбору получат право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно.

Отмечается, что деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.



