Федеральные новости

Путин подписал закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений с 1 января

Федеральные новости 10.07.2023 21:07
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10.07.2023 21:07


С 1 января в России начнет работать программа долгосрочных сбережений граждан. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации, передает V102.RU.
Участие в программе будет добровольным. Чтобы начать копить, придется заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет. 
- Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей, - поясняет РИА «Новости».
Граждане после 15 лет участия в такой программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по своему выбору получат право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно.
Отмечается, что деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.

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