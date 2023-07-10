Путин подписал закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений с 1 января

Федеральные новости 10.07.2023 21:07
0
10.07.2023 21:07
С 1 января в России начнет работать программа долгосрочных сбережений граждан. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации, передает V102.RU.
Участие в программе будет добровольным. Чтобы начать копить, придется заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет.
- Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей, - поясняет РИА «Новости».
Граждане после 15 лет участия в такой программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по своему выбору получат право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно.
Отмечается, что деньги можно забрать и раньше, но без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.
В России задумались о штрафах за езду на электросамокате вдвоем09.07.2023 15:10
Федеральные новости 09.07.2023 15:10
Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО08.07.2023 10:48
Федеральные новости 08.07.2023 10:48
Вице-премьер Хуснуллин: трассу А-260 от Волгограда продлят до Луганска04.07.2023 20:42
Федеральные новости 04.07.2023 20:42
Минтруд РФ: подготовлен проект о переносе выходных дней в 2024 году03.07.2023 10:25
Федеральные новости 03.07.2023 10:25
Владимир Путин 27 июня обратится к силовикам и руководству СМИ27.06.2023 13:09
Федеральные новости 27.06.2023 13:09
Росавтодор сообщил о снятии всех ограничений от 24 июня на трассах25.06.2023 07:57
Федеральные новости 25.06.2023 07:57
Пресс-служба президента Беларуси: движение «Вагнера» остановлено под гарантии безопасности24.06.2023 20:58
Федеральные новости 24.06.2023 20:58
ФСБ возбудила уголовное дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина24.06.2023 07:35
Федеральные новости 24.06.2023 07:35
Госдума освободила от уголовной ответственности участников СВО: читаем новый закон20.06.2023 19:27
Федеральные новости 20.06.2023 19:27
Депутаты от ЛДПР предлагают кастрировать педофилов19.06.2023 11:42
Федеральные новости 19.06.2023 11:42
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль: смотрим, кого от него освободят13.06.2023 19:34
Федеральные новости 13.06.2023 19:34
В ядовитом «Мистер Сидр» обнаружили спирт, украденный со склада самарского ГУ МВД08.06.2023 16:05
Федеральные новости 08.06.2023 16:05
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию лекарств05.06.2023 12:07
Федеральные новости 05.06.2023 12:07
ГД утвердила штрафы до 450 тыс. рублей за незащищенность объектов ТЭК в регионах01.06.2023 14:34
Федеральные новости 01.06.2023 14:34
Освободившихся криминальных авторитетов в России возьмут под надзор30.05.2023 16:39
Федеральные новости 30.05.2023 16:39