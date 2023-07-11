В Котово Волгоградской области общественники и местные жители возмущены срывом сроков сдачи нового водопровода в границах улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы Мира. Как рассказали V102.RU котовчане, обновленную систему должны были сдать еще 1 июля.





— 14 июня в этом году появилась первая траншея по улице ВЛКСМ. Стартовали работы по капремонту водовода, хотя срок начала работ по графику — 1 мая. И вот на дворе уже 10 июля, а водовода нет, как и надежд на что-то лучшее в этой жизни. 1 июля должны были сдать. А там конь не валялся. Трубы просто сбросили в яму, засыпали землей вперемешку с камнями и рады. В Котово давно проблемы с водой, так почему же к нам такое отношение? Мы хуже других что ли? — задаются вопросом жители Котово. — Самое интересное, как проходят работы. Вроде как по технологии нужно сначала из ямы извлечь крупные камни, чтобы они не повредили полиэтиленовые стенки. Затем дно траншеи засыпается на 10–15 сантиметров песком для создания мягкой «подушки», а далее начинают укладку. Здесь же, такое ощущение, что все делается тяп-ляп.









Неравнодушные жители также заметили возле офиса местного МФЦ трубу большого диаметра.

— Скорей всего это «гильза» для новой полиэтиленовой трубы. Но она вся в латках, видно, что уже была в эксплуатации, возможно, в агрессивной среде. Внутри на стенках заметна коррозия. И вот это они хотят закопать в землю вместе с деньгами, — сетуют котовчане.

Жителей волнует, контролирует ли кто-нибудь строительство водовода и приезжала ли на объект свежеиспеченная глава города Наталья Ефимченко.









Корреспондент «Высоты 102» попытался связаться с мэром Котово, чтобы прояснить ситуацию с водоводом. Чиновница отказалась предоставлять информацию в устной форме, потребовав прислать все вопросы в письменном виде. По сведениям собственного источника, Ефимченко активно избегает прямого общения, как с представителями СМИ, так и с простыми котовчанами.

Согласно информации сайта госзакупок, капитальный ремонт водопровода по улице 60 лет ВЛКСМ от дома № 9 до дома № 187 по улице Мира и по улице Мира от дома № 187 до дома № 183 выполняет компания ООО «Ной» за 17 424 360,00 рублей при начальной цене контракта в 20 028 000,00 рублей. Заказчиком выступает администрация Котово. Срок выполнения работ: с 1 мая по 1 июля 2023 года. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания документов о приемке.





На фото: так выглядело самое начало работ в июне 2023 года

Напомним, что Котово в последнее время «славится» в регионе своими неурядицами в сфере ЖКХ. Город даже в шутку называют городом коммунальных катастроф. В апреле этого года Котово возглавила Наталья Ефимченко, которая стала исполнять обязанности главы после добровольной отставки своего предшественника Сергея Лесниченко.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о возбуждении двух уголовных дел в Котово. Одно связано с некачественным ремонтом дороги по улице Дачная. Акты приемки работ подписал в конце прошлого года Сергей Лесниченко. Следователи также возбудили дело в связи с неоднократным исключением чиновниками поселения из жилищной очереди инвалида I группы Ольги Соловьевой.

Фото и видео: «Общественный контроль города Котово» / t.me

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