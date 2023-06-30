«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный раствор

- Самое ужасное, что все уже привыкли к тому, что льется из наших кранов и никто из чиновников, Роспотребнадзора и других ведомств, которые должны следить за качеством ресурса, уже на такое безобразие не реагируют, - констатируют жители Котово.
Из-за такой «воды» у котовчан случаются частые поломки бытовой техники, моментально забиваются даже самые дорогие фильтры.
Напомним, в последние дни в Котово случилось несколько аварий на водопроводе. Власти заботливо советовали жителям кипятить воду перед употреблением. Однако такую жижу опасно употреблять в любом виде – как до кипячения, так и после.
Ранее V102.RU сообщало, что на днях вместо воды в квартирах котовчан лилась сине-зеленая вода. А недавно облкомприроды зафиксировало загрязнение фекальными сбросами реки Малая Казанка в Котово после образования засора канализации.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово