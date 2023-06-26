Между тем, в Котово до сих пор не могут справиться с авариями на водоводе. Утром власти сообщили о порыве на улице Коммунистическая и предупредили об отключении воды на нескольких улицах. Однако затем была обнаружена еще одна утечка воды в районе дома №1 по ул. 60 лет ВЛКСМ. Чиновники пообещали устранить новую аварию до 17-00 ч. Но до сих пор во многих домах Котово нет воды. В части многоэтажек вода течет тонкой струйкой. Но цвет воды вызывает у котовчан опасение – у кого-то она темно-коричневого цвета, а у кого-то, «веселенького» зеленого.
На этом фоне горожане посчитали издевательскими предупреждения МУП «Котово-Водоканал», что по окончании ремонтных работ «питьевая вода может быть изменена по мутности, поэтому рекомендуем перед употреблением производить кипячение воды».
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово