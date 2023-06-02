



В Котово Волгоградской области в результате порыва на участке водоотведения зловонными стоками залило подвал здания районной администрации на улице Мира. Как рассказали V102.RU местные жители, дурно пахнущая жидкость уже давно льется и по асфальту в самом центре города.





– Такая ситуация уже с 30 мая, – пояснили котовчане. – От ужасного запаха страдают и сотрудники, и дети, которые занимаются в расположенном недалеко от районной администрации Центральном доме детского творчества.

Между тем, по словам сотрудников районной администрации, согласившихся пообщаться на условиях анонимности с редакцией, находиться в рабочих кабинетах из-за смрада невозможно.

– Тошнит и болит голова, – пожаловались чиновники.

Сегодня, как рассказали чиновники, их даже пообещали отпустить пораньше с работы.

В администрации Котовского района V102.RU пояснили, что причиной затопления подвала административного здания стал засор канализации в районе дома №163 по ул. Мира.

– В настоящее время работники «Водоканала» ведут работы по его устранению, – прокомментировали в администрации. – Работы проводятся в штатном режиме, без отключения подачи воды. Причиной возникновения засора стала неправильная эксплуатации канализации жителями дома.

Фото и видео: Александра Касьянова