Расследования

«Сотрудников тошнит»: подвал районной администрации в Волгоградской области залило канализацией

Расследования 02.06.2023 15:12
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02.06.2023 15:12


В Котово Волгоградской области в результате порыва на участке водоотведения зловонными стоками залило подвал здания районной администрации на улице Мира. Как рассказали V102.RU местные жители, дурно пахнущая жидкость уже давно льется и по асфальту в самом центре города. 



– Такая ситуация уже с 30 мая, – пояснили котовчане. – От ужасного запаха страдают и сотрудники, и дети, которые занимаются в расположенном недалеко от районной администрации Центральном доме детского творчества. 

Между тем, по словам сотрудников районной администрации, согласившихся пообщаться на условиях анонимности с редакцией, находиться в рабочих кабинетах из-за смрада невозможно.

– Тошнит и болит голова, – пожаловались чиновники. 

Сегодня, как рассказали чиновники, их даже пообещали отпустить пораньше с работы. 

В администрации Котовского района V102.RU пояснили, что причиной затопления подвала административного здания стал засор канализации в районе дома №163 по ул. Мира.

– В настоящее время работники «Водоканала» ведут работы по его устранению, – прокомментировали в администрации. – Работы проводятся в штатном режиме, без отключения подачи воды. Причиной возникновения засора стала неправильная эксплуатации канализации жителями дома. 

Фото и видео: Александра Касьянова

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