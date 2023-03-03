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Мэр города коммунальных катастроф в Волгоградской области досрочно сложил полномочия

Главное 03.03.2023 15:14
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03.03.2023 15:14


Сегодня, 3 марта  стало известно о досрочной отставке главы городского поселения города Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное издание администрации Котовского района газету «Маяк», Сергей Лесниченко досрочно снял с себя полномочия мэра городского поселения на внеочередном заседании Котовской городской думы. По сведениям информагентства, чиновник не присутствовал на заседании гордумы. 

Депутаты приняли самоотвод единогласно. И.о.главы назначена Наталья Ефимченко, которая ранее являлась заместителем Сергея Лесниченко. 

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы будет объявлен в течении 10 дней. 

Между тем, о том, что Сергей Лесниченко готовится к досрочной отставке, говорилось уже давно. По некоторым сведениям, бывший градоначальник мечтает вернуться на прежнее место работы – на должность главы Моисеевского сельского поселения Котовского района. 


Напомним, главой городского поселения Сергей Лесниченко стал 17 декабря 2021 года. За время его руководства городом в городе продолжилась череда бесконечных коммунальных аварий и проблем с тепло и водоснабжением домов и социальных объектов. 

Власти города оказывались в центре скандалов, связанных с благоустройством и строительством дорог. Так, в городском округе исчезла баскетбольная площадка, которая обошлась бюджету в сумму более 1 миллиона рублей. А десятки миллионов рублей, выделенные на благоустройство парка, так и не сделали эту территорию привлекательным местом для отдыха горожан. 

Последняя вопиющая история произошла с разрушением дороги на улице Дачная. Трасса была сдана буквально перед новым годом, но уже сейчас по ней ездить невозможно из-за многочисленных ям и других дефектов. 

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