Волгоградку убили в подъезде многоквартирного дома

Расследования 10.07.2023 12:37
0
10.07.2023 12:37
В Волгограде 62-летнюю женщину убили в подъезде жилого дома. По подозрению в этом преступлении задержан 63-летний сосед погибшей, сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Марина Смолянская.
- По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказала представитель ведомства.
Тело женщины с признаками насильственной смерти 7 июля на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Краснополянская нашли местные жители.
Установлено, что к совершению данного преступления причастен сосед погибшей.
- Следствием установлено, что между фигурантом и потерпевшей произошел конфликт на фоне выяснения личных отношений. Находясь в ходе ссоры на лестничной клетке подъезда, подозреваемый нанес ножом не менее 5 ударов в различные части тела женщины, от которых она скончалась на месте, - уточнила Смолянская.
Свою вину в совершении убийства мужчина полностью признал. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.
В ГУ МВД России по региону в свою очередь рассказали, что убийство произошло на лестничной площадке 10-этажного дома. По подозрению в этом преступлении задержан сожитель женщины, с которым она распивала спиртное. По данным оперативников, он пошел на преступление в ходе конфликта, который возник из ревности.
Зарезали и пробили голову. Тела убитых братьев нашли на острове Сарпинском в Волгограде10.07.2023 14:09
Расследования 10.07.2023 14:09
Экс-главу отдела Роспотребнадзора Виталия Осадчего лишили работы и денег за взятки10.07.2023 13:28
Расследования 10.07.2023 13:28
Подозреваемого в педофилии волгоградца поместили в СИЗО на 2 месяца09.07.2023 20:55
Расследования 09.07.2023 20:55
В ДТП на Водстрое в Волгограде погибла женщина: видео09.07.2023 18:31
Расследования 09.07.2023 18:31
Арсен Мелконян снова сыпал угрозами в суде Волгограда и рвался из СИЗО09.07.2023 11:00
Расследования 09.07.2023 11:00
ГУ МВД назвало виновника смертельного ДТП с машиной медслужбы под Волгоградом08.07.2023 14:42
Расследования 08.07.2023 14:42
В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государства08.07.2023 08:12
Расследования 08.07.2023 08:12
Депутата Волгоградской гордумы от КПРФ Андрея Анненко подозревают в мошенничестве07.07.2023 18:18
Расследования 07.07.2023 18:18
В салоне маршрутки №23А в Волгограде пассажиры нашли ребенка07.07.2023 12:32
Расследования 07.07.2023 12:32
Количество жертв ДТП под Волгоградом выросло до четырех. Ребенку нет и года07.07.2023 09:05
Расследования 07.07.2023 09:05
В Волгоградской области лесоруб выслушал приговор за спиленные акации06.07.2023 22:41
Расследования 06.07.2023 22:41
За попытку сбыта крупной партии героина иностранцу дали 8 лет строгача06.07.2023 10:56
Расследования 06.07.2023 10:56
Под Волгоградом селянин отделался штрафом за расстрел коровы и быка05.07.2023 17:57
Расследования 05.07.2023 17:57
Угрожавшего убить судью Мелконяна оставили в СИЗО-1 Волгограда до 3 августа05.07.2023 11:37
Расследования 05.07.2023 11:37
В Волгограде экс-комбата ДПС осудят за «крышивание» бизнеса и «слив» данных из базы МВД05.07.2023 11:07
Расследования 05.07.2023 11:07