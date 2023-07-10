Расследования

Волгоградку убили в подъезде многоквартирного дома

Расследования 10.07.2023 12:37
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10.07.2023 12:37


В Волгограде 62-летнюю женщину убили в подъезде жилого дома. По подозрению в этом преступлении задержан 63-летний сосед погибшей, сообщила  и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Марина Смолянская. 
- По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказала представитель ведомства.
Тело женщины с признаками насильственной смерти 7 июля на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Краснополянская нашли местные жители. 
Установлено, что к совершению данного преступления причастен сосед погибшей.
- Следствием установлено, что между фигурантом и потерпевшей произошел конфликт на фоне выяснения личных отношений. Находясь в ходе ссоры на лестничной клетке подъезда, подозреваемый нанес ножом не менее 5 ударов в различные части тела женщины, от которых она скончалась на месте, - уточнила Смолянская.
Свою вину в совершении убийства мужчина полностью признал. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.
В ГУ МВД России по региону в свою очередь рассказали, что убийство произошло на лестничной площадке 10-этажного дома. По подозрению в этом преступлении задержан сожитель женщины, с которым она распивала спиртное. По данным оперативников, он пошел на преступление в ходе конфликта, который возник из ревности.

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