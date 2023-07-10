Волгоградку убили в подъезде многоквартирного дома





В Волгограде 62-летнюю женщину убили в подъезде жилого дома. По подозрению в этом преступлении задержан 63-летний сосед погибшей, сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Марина Смолянская.

- По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказала представитель ведомства.

Тело женщины с признаками насильственной смерти 7 июля на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Краснополянская нашли местные жители.

Установлено, что к совершению данного преступления причастен сосед погибшей.

- Следствием установлено, что между фигурантом и потерпевшей произошел конфликт на фоне выяснения личных отношений. Находясь в ходе ссоры на лестничной клетке подъезда, подозреваемый нанес ножом не менее 5 ударов в различные части тела женщины, от которых она скончалась на месте, - уточнила Смолянская.

Свою вину в совершении убийства мужчина полностью признал. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.

В ГУ МВД России по региону в свою очередь рассказали, что убийство произошло на лестничной площадке 10-этажного дома. По подозрению в этом преступлении задержан сожитель женщины, с которым она распивала спиртное. По данным оперативников, он пошел на преступление в ходе конфликта, который возник из ревности.



