Происшествия 10.07.2023 09:27
0
10.07.2023 09:27
Волгоградская пенсионерка заявила об обмане якобы со стороны банковских сотрудников и правоохранителей на 6,9 миллионов рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 79-летняя волгоградка обратилась с заявлением в полицию Центрального района.
С ее слов, на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они сообщили пенсионерке, что на нее пытаются оформить кредит, поэтому нужно обезопасить вклады и перевести их на «безопасный» счет.
Доверчивая женщина послушалась и перевела все свои сбережения на банковские счета, которые ей продиктовали.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.
На видео попал ночной пожар у бизнес-центра в Волгограде10.07.2023 09:34
Происшествия 10.07.2023 09:34
Стояли и смотрели. На турбазе в Волгоградской области умер мужчина10.07.2023 07:17
Происшествия 10.07.2023 07:17
ГУ МВД: возбуждено дело по факту смертельного ДТП с автовозом под Волгоградом09.07.2023 09:37
Происшествия 09.07.2023 09:37
МЧС: пожар в мебельном цехе в Волжском локализован на площади 2000 кв.м.08.07.2023 22:35
Происшествия 08.07.2023 22:35
В Волжском горит двухэтажный мебельный цех08.07.2023 22:05
Происшествия 08.07.2023 22:05
Пожары из-за аномальной жары: под Волгоградом спасли от огня детский сад и общежитие08.07.2023 21:40
Происшествия 08.07.2023 21:40
Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под Волгоградом08.07.2023 20:52
Происшествия 08.07.2023 20:52
«Куда летите?»: новое смертельное ДТП произошло 8 июля на трассе в Волгоградской области08.07.2023 16:30
Происшествия 08.07.2023 16:30
«Выбирал мальчиков с матерями-одиночками»: санитара ПНИ в Урюпинске задержали за педофилию08.07.2023 15:55
Происшествия 08.07.2023 15:55
Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской области08.07.2023 12:53
Происшествия 08.07.2023 12:53
«Это на официальном мероприятии?»: пьяный механизатор утонул на празднике Дня поля под Волгоградом08.07.2023 12:27
Происшествия 08.07.2023 12:27
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под Волгоградом08.07.2023 11:23
Происшествия 08.07.2023 11:23
Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в Волгограде08.07.2023 09:55
Происшествия 08.07.2023 09:55
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймов07.07.2023 20:16
Происшествия 07.07.2023 20:16
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственника07.07.2023 16:38
Происшествия 07.07.2023 16:38