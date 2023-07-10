



Волгоградская пенсионерка заявила об обмане якобы со стороны банковских сотрудников и правоохранителей на 6,9 миллионов рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 79-летняя волгоградка обратилась с заявлением в полицию Центрального района.

С ее слов, на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они сообщили пенсионерке, что на нее пытаются оформить кредит, поэтому нужно обезопасить вклады и перевести их на «безопасный» счет.

Доверчивая женщина послушалась и перевела все свои сбережения на банковские счета, которые ей продиктовали.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленников ищут.



