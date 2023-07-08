







Несчастный случай произошел в Котовском районе Волгоградской области на празднике Дня поля. Как сегодня сообщили V102.RU в экстренных службах, во время празднования 7 июля в реке Мокрая Ольховка утонул 64-летний мужчина. По предварительным данным, погибший работал механизатором.

На данный момент известно, что ЧП произошло в 3 км западнее села Купцово. Мужчина, разгоряченный алкоголем, решил искупаться в жару, но это закончилось трагедией.

Информагентство запросило комментарий в региональном СК РФ. На сайте и в соцсетях администрации Котовского района, отметим, нет ни слова о прошедшем празднике.

Между тем, жители района обсуждают это происшествие в социальных сетях. С их слов, День поля отмечали на территории Купцовского сельского поселения в селе Авилово, на полях местного фермера. На празднике присутствовало руководство района. В этой связи жители задаются вопросом, как такое могло произойти на официальном мероприятии? Также людей интересует, произошло ли ЧП в присутствии официальных лиц или они к тому времени уже разъехались?

Фото из архива ИА «Высота 102»