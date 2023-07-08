Происшествия 08.07.2023 12:27
0
08.07.2023 12:27
Несчастный случай произошел в Котовском районе Волгоградской области на празднике Дня поля. Как сегодня сообщили V102.RU в экстренных службах, во время празднования 7 июля в реке Мокрая Ольховка утонул 64-летний мужчина. По предварительным данным, погибший работал механизатором.
На данный момент известно, что ЧП произошло в 3 км западнее села Купцово. Мужчина, разгоряченный алкоголем, решил искупаться в жару, но это закончилось трагедией.
Информагентство запросило комментарий в региональном СК РФ. На сайте и в соцсетях администрации Котовского района, отметим, нет ни слова о прошедшем празднике.
Между тем, жители района обсуждают это происшествие в социальных сетях. С их слов, День поля отмечали на территории Купцовского сельского поселения в селе Авилово, на полях местного фермера. На празднике присутствовало руководство района. В этой связи жители задаются вопросом, как такое могло произойти на официальном мероприятии? Также людей интересует, произошло ли ЧП в присутствии официальных лиц или они к тому времени уже разъехались?
Фото из архива ИА «Высота 102»
Тело второклассника нашли в реке в Волгоградской области08.07.2023 12:53
Происшествия 08.07.2023 12:53
BMW в хлам: один человек погиб и двое ранены в ДТП с фурой под Волгоградом08.07.2023 11:23
Происшествия 08.07.2023 11:23
Разлетелся на куски. На видео попало столкновение скутера и «Газели» в Волгограде08.07.2023 09:55
Происшествия 08.07.2023 09:55
Вооруженный кирпичом волгоградец ограбил офис микрозаймов07.07.2023 20:16
Происшествия 07.07.2023 20:16
В Волгоградской области мужчина утонул на глазах у родственника07.07.2023 16:38
Происшествия 07.07.2023 16:38
В Волгограде неадекватный пациент набросился на сотрудника скорой помощи07.07.2023 15:46
Происшествия 07.07.2023 15:46
Втайне ушел из дома. В Волгоградской области пропал второклассник07.07.2023 14:58
Происшествия 07.07.2023 14:58
Там уже гора мусора: водитель ЗИЛа задержан в Городище за сброс отходов07.07.2023 11:46
Происшествия 07.07.2023 11:46
Фура разворотила трактор под Волгоградом. Момент ДТП попал на видео07.07.2023 10:56
Происшествия 07.07.2023 10:56
В смертельном ДТП под Волгоградом разбилась медслужба с пациентами07.07.2023 10:44
Происшествия 07.07.2023 10:44
Трое погибли, четверо ранены: опубликованы фото с места смертельного ДТП под Волгоградом07.07.2023 08:43
Происшествия 07.07.2023 08:43
На трассе в Волгоградской области утром 7 июля погибли три человека07.07.2023 08:27
Происшествия 07.07.2023 08:27
В Волгограде потеряли депутата гордумы от КПРФ Андрея Анненко06.07.2023 20:36
Происшествия 06.07.2023 20:36
В Волгограде сбитого «Нивой» школьника выписали из больницы. Расследование ДТП продолжается06.07.2023 18:06
Происшествия 06.07.2023 18:06
В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео06.07.2023 16:01
Происшествия 06.07.2023 16:01