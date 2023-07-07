Экономика

Волгоградские студенты могут пройти стажировку на волгоградском предприятии

Экономика 07.07.2023 14:54
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07.07.2023 14:54


В разгаре лето – отличная пора для студентов волгоградских вузов получить реальный опыт работы и развить собственный потенциал.  Не менее важно использовать это время для знакомства с  современными технологиями и оборудованием, а также получить ценный опыт работы в трудовых коллективах. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского алюминиевого завода, специально для тех, кто начинает свой карьерный путь, на предприятии  действует программа «Новое поколение». 

– «Новое поколение» – оплачиваемая стажировка для выпускников вузов, техникумов и колледжей. В рамках стажировки участники программы  знакомятся с процессом производства и решают реальные задачи под руководством наставника. Для того, чтобы попасть на стажировку, достаточно зарегистрироваться на портале и  прислать резюме, – пояснили на предприятии.  


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