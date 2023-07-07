Трое погибли, четверо ранены: опубликованы фото с места смертельного ДТП под Волгоградом

В Быковском районе Волгоградской области на 687-м километре Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в 06.30 7 июля произошло столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого три человека погибли, четверо получили ранения. На месте смертельного дорожно-транспортного происшествия по поручения начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко работе руководство областной Госавтоинспекции.

ИА «Высота 102» публикует первые кадры с места аварии, предоставленные полицией.





По сведениям Главка полиции, на федеральной трассе столкнулись «ВАЗ» и «Лада Ларгус». В одно из машин находился ребенок, который скончался до приезда медиков.





Информацию о состоянии пострадавших ИА «Высота 102» запросило в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области. По имеющимся на этот час сведениям, в больницу им. Фишера в Волжском доставлены три женщины в возрасте 19-ти, 41-го и 69-ти лет.



– Состояние пострадавших предварительно оценивается как тяжелое, – сообщили в облздраве.



