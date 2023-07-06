Расследования

За попытку сбыта крупной партии героина иностранцу дали 8 лет строгача

Расследования 06.07.2023 10:56
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06.07.2023 10:56


В Волгоградской области ранее задержанный с крупной партией героина житель одной из стран ближнего зарубежья приговорен к восьми годам колонии строго режима. 

– В результате оперативно-разыскных мероприятий  на железнодороджном перегоне ст. «Трубная» - ст. «Заплавное» при попытке осуществить закладку с наркотиками для их последующего сбыта бесконтактным способом был задержан 36-летний иностранец, – проинформировали «Высоту 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено 100 свертков, перемотанных изолентой. По результатам проведенной экспертизы установлено, что содержимым свертков является героин общей массой около 40 грамм. 

Уточняется, что задержание мужчины производили оперативники регионального УФСБ России совместно с коллегами из ЛУ МВД России на транспорте. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело хранении и попытке сбыта наркотиков в крупном размере. 

– Волжский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к наказанию к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – сообщают в УФСБ России по Волгоградской области. 


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