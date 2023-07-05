В Волгоградской области горели поля с озимой пшеницей









Два поля, засеянные озимой пшеницей, сгорели в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожары произошли накануне в Иловлинском и Калачевском районах.

Первое тревожное сообщение поступило из Иловлинского района. Здесь в 15 км от хутора Озерки около 12:00 загорелось пшеничное поле, принадлежащее местному фермеру. Пожар тушили около двух часов. Помощь аграриям оказывали сотрудники 38-ой пожарно-спасательной части. По сведениям информагентства, причиной возгорания стал оборвавшийся электропровод.

Второй пожар произошел в 4 км от хутора Пятиизбяновский Калачевского района. Сигнал на пульт оперативного дежурного потупил в 16:25. За полчаса возгорание удалось ликвидировать. Причины пожара устанавливаются.

В региональном МЧС затруднились назвать площадь сгоревшей пшеницы. Как стало известно V102.RU от источника в экстренных службах, общая площадь двух пожаров составила 5 га.

Напомним, что с 5 июля в Волгоградской области из-за жары постановлением губернатора введен особый противопожарный режим.



