В Волгоградской области горели поля с озимой пшеницей

Происшествия 05.07.2023 09:35
0
05.07.2023 09:35
Два поля, засеянные озимой пшеницей, сгорели в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожары произошли накануне в Иловлинском и Калачевском районах.
Первое тревожное сообщение поступило из Иловлинского района. Здесь в 15 км от хутора Озерки около 12:00 загорелось пшеничное поле, принадлежащее местному фермеру. Пожар тушили около двух часов. Помощь аграриям оказывали сотрудники 38-ой пожарно-спасательной части. По сведениям информагентства, причиной возгорания стал оборвавшийся электропровод.
Второй пожар произошел в 4 км от хутора Пятиизбяновский Калачевского района. Сигнал на пульт оперативного дежурного потупил в 16:25. За полчаса возгорание удалось ликвидировать. Причины пожара устанавливаются.
В региональном МЧС затруднились назвать площадь сгоревшей пшеницы. Как стало известно V102.RU от источника в экстренных службах, общая площадь двух пожаров составила 5 га.
Напомним, что с 5 июля в Волгоградской области из-за жары постановлением губернатора введен особый противопожарный режим.
В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом матери05.07.2023 12:07
Происшествия 05.07.2023 12:07
В парке города Волжского нашли пакет с гранатой: территория оцеплена05.07.2023 11:09
Происшествия 05.07.2023 11:09
Под Волгоградом мужчина скончался после теплового удара на остановке05.07.2023 10:47
Происшествия 05.07.2023 10:47
Самодельный мотоцикл сгорел от удара с легковушкой под Волгоградом05.07.2023 10:03
Происшествия 05.07.2023 10:03
Трассу под Волгоградом завалило стройматериалами и монтажной пеной в ДТП04.07.2023 21:50
Происшествия 04.07.2023 21:50
В четырех скверах Волгограда вандалы украли части системы автополива04.07.2023 20:00
Происшествия 04.07.2023 20:00
Ядовитый паук каракурт атаковал 13-летнего школьника в Волгоградской области04.07.2023 18:42
Происшествия 04.07.2023 18:42
Ушел рано утром. В Волгограде на диком пляже утонул мужчина04.07.2023 15:02
Происшествия 04.07.2023 15:02
В Урюпинской ЦРБ умер ребенок из перевернувшегося на трассе «УАЗа»04.07.2023 14:44
Происшествия 04.07.2023 14:44
Волгоградский эвакуаторщик угнал японский минивэн у иностранца04.07.2023 14:19
Происшествия 04.07.2023 14:19
На трассе Москва-Волгоград перевернулся «УАЗ», есть пострадавшие04.07.2023 13:36
Происшествия 04.07.2023 13:36
«Плавал лицом вниз»: на севере Волгограда в пруду обнаружили труп пропавшего 29 июня парня04.07.2023 12:40
Происшествия 04.07.2023 12:40
Один человек погиб, один ранен в ДТП 4 июля в Волгоградской области04.07.2023 10:40
Происшествия 04.07.2023 10:40
Под Волгоградом водитель едва не сгорел в перевернувшейся иномарке04.07.2023 09:46
Происшествия 04.07.2023 09:46
Стали известны подробности падения с высоты ребенка в Волгограде03.07.2023 21:32
Происшествия 03.07.2023 21:32