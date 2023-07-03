Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 июля на оперативном совещании объявил о введении на всей территории региона особого противопожарного режима. Такое решение, отметил он, продиктовано установившейся в Волгограде и области жарой.

– Учитывая прогноз специалистов Гидрометцентра России о том, что на значительной части территории Волгоградской области ожидается повышение дневных температур до 40 градусов по Цельсию и выше уже на этой неделе, в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, мною принято решение о введении на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима, начиная с 8-00 часов 5 июля 2023 года, – объявил глава региона.

Профильным органам исполнительной власти во взаимодействии с ГУ МЧС России по Волгоградской области, региональным ГУ МВД, органами местного самоуправления, контрольно-надзорными органами, административными комиссиями поставлены следующие задачи: