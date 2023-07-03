Общество

Пошла жара: Андрей Бочаров объявил об особом противопожарном режиме в регионе

Общество 03.07.2023 11:22
0
03.07.2023 11:22


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 июля на оперативном совещании объявил о введении на всей территории региона особого противопожарного режима. Такое решение, отметил он, продиктовано установившейся в Волгограде и области жарой. 

Учитывая прогноз специалистов Гидрометцентра России о том, что на значительной части территории Волгоградской области ожидается повышение дневных температур до 40 градусов по Цельсию и выше уже на этой неделе, в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, мною принято решение о введении на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима, начиная с 8-00 часов 5 июля 2023 года, – объявил глава региона. 

Профильным органам исполнительной власти во взаимодействии с ГУ МЧС России по Волгоградской области, региональным ГУ МВД, органами местного самоуправления, контрольно-надзорными органами, административными комиссиями поставлены следующие задачи:

  • привести в повышенную готовность все силы и средства,
  • информировать жителей и гостей Волгоградской области, предпринимателей, предприятия и организации о требованиях, связанных с особым противопожарным режимом,
  • активизировать рейды,
  • продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки,
  • в случае необходимости незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.07.2023 09:28
Общество 03.07.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2023 09:08
Общество 03.07.2023 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 21:04
Общество 02.07.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 18:13
Общество 02.07.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 14:42
Общество 02.07.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 12:41
Общество 02.07.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 11:23
Общество 02.07.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 10:16
Общество 02.07.2023 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 08:40
Общество 02.07.2023 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 21:34
Общество 01.07.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 20:46
Общество 01.07.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 19:27
Общество 01.07.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 19:07
Общество 01.07.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 18:29
Общество 01.07.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 17:41
Общество 01.07.2023 17:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:58
Опрокинулась от удара. В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель, женщина в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Пошла жара: Андрей Бочаров объявил об особом противопожарном режиме в регионеСмотреть фотографии
11:14
Замешанного в деле о взятке судье волгоградского адвоката Рыбакова отправили в колониюСмотреть фотографии
10:56
Спрятал труп в подъезде. В Волгограде пенсионер зарезал случайного прохожего за желание праздникаСмотреть фотографии
10:42
Волгоградский металлургический завод запустил новый сайтСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская бегунья Юлия Попова обогнала в Екатеринбурге соперниц из Башкирии и ЧелябинскаСмотреть фотографии
10:25
Минтруд РФ: подготовлен проект о переносе выходных дней в 2024 годуСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области опрокинулся вездеход, есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:31
«Росгосстрах» в Волгограде — лидер на региональном рынке добровольного медицинского страхованияСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой неделиСмотреть фотографии
07:51
«Вывезти на озеро и убить»: угрожавший полиции криминальный авторитет похитил в Волгограде «решалу»Смотреть фотографии
22:45
В аэропорту Волгограда искали бомбу после письма с угрозамиСмотреть фотографии
21:04
В Волгоград на следующей неделе придет 35-градусная жараСмотреть фотографии
20:20
Хвойные леса в Волгоградской области обработали химикатамиСмотреть фотографии
18:13
Льготы при поступлении в вуз и стандарты соцподдержки: какие законы вступают в силу в июлеСмотреть фотографии
16:48
«Симптомы появятся уже в запущенных случаях»: онколог рассказал, как не пропустить рак легкихСмотреть фотографии
16:16
«Будто шел на таран»: момент ДТП минивэна с легковушкой в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографии
14:42
Стали известны подробности отравления семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:49
Селянина в Волгоградской области осудили за шопинг с фальшивой купюройСмотреть фотографии
12:41
Массовый отлов собак в Волгоградской области доверят НКОСмотреть фотографии
12:11
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Процесс пошел: «Яндекс Карты» обозначили платные парковки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окнаСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области озвучили состояние пострадавших в аварии детейСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил девушку за рулем иномаркиСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом трое детей пострадали в ДТП с мотоцикломСмотреть фотографии
08:40
Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Под Волгоградом хранителя пороха осудили к 6 годам колонииСмотреть фотографии
07:18
Стелла Вартанян: «Мы хотим вернуть «Динамо» на вершину российского гандбола»Смотреть фотографии
 