Волгоградский эвакуаторщик угнал японский минивэн у иностранца





В краже у иностранца автомобиля Toyota Sienna подозревается 35-летний эвакуаторщик из Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина пошел на преступление, воспользовавшись доверчивостью гражданина Казахстана.

Установлено, что иностранец перегонял купленный им автомобиль домой, но в пути произошла поломка. Владелец авто вызвал эвакуатор. Эвакуаторщик, который прибыл на вызов, расположил к себе иностранца, пообещав помочь с ремонтом иномарки. Житель Казахстана доверился волгоградцу и уехал.

Спустя какое-то время отремонтированный автомобиль подозреваемый перегнал на платную стоянку в Советский район Волгограда. Подтверждающие фото он отправил владельцу припаркованного минивэна. Однако после этого волгоградец вызвал другой эвакуатор, перегнал иномарку в Дзержинский район и продал ее на запчасти.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража). Эвакуаторщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



