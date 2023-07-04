Волгоградский эвакуаторщик угнал японский минивэн у иностранца

Происшествия 04.07.2023 14:19
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04.07.2023 14:19
В краже у иностранца автомобиля Toyota Sienna подозревается 35-летний эвакуаторщик из Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина пошел на преступление, воспользовавшись доверчивостью гражданина Казахстана.
Установлено, что иностранец перегонял купленный им автомобиль домой, но в пути произошла поломка. Владелец авто вызвал эвакуатор. Эвакуаторщик, который прибыл на вызов, расположил к себе иностранца, пообещав помочь с ремонтом иномарки. Житель Казахстана доверился волгоградцу и уехал.
Спустя какое-то время отремонтированный автомобиль подозреваемый перегнал на платную стоянку в Советский район Волгограда. Подтверждающие фото он отправил владельцу припаркованного минивэна. Однако после этого волгоградец вызвал другой эвакуатор, перегнал иномарку в Дзержинский район и продал ее на запчасти.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража). Эвакуаторщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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