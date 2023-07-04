В Волгограде полным ходом идет реконструкция линии скоростного трамвая. Работы по укладке новых шпал проходят рядом со станцией «Завод «Баррикады». Именно сюда сегодня, 4 июля, прибыл утром губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона осмотрел то, что уже сделано, и поделился планами на ближайшее будущее. До конца этого года подрядчик обновит не менее шести километров пути, а в 2024-м — заменит оставшиеся девять километров наземных линий.





На севере Волгограде уже демонтировано 2,3 километра рельсов и шпал в двух направлениях. Рабочие сформировали корыта, утрамбовали грунт и уложили геотекстиль. Подрядчик выполнил укладку 456 шпал, проложил 420 метров траншеи под кабельную канализацию.









Комплексная реновация СТ в Волгограде проводится впервые с 1984 года. Начатая в 2021 году реконструкция путей в границах от станции «ВГТЗ» до «Больницы Ильича», где были заменены 5,8 километра пути и 7,5 километра контактной сети, плавно перешла на новый этап. Сейчас подрядчик ремонтирует 15-километровый отрезок от «Больницы Ильича» до улицы Землянского (ТРЦ «Европа Сити Молл»).









Благодаря заключенному между городскими властями, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс» концессионному соглашению, помимо модернизации всей наземной части СТ будут реконструированы депо, 11 тяговых подстанций и питающих линий, заменены четыре эскалатора на двух станциях, а также закуплено более 60 новых трамваев.









Полностью модернизацию планируется завершить к 2028 году. По мере реализации программы ее будут корректировать, исходя из потребностей горожан, которые уже вносят свои предложения.





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Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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