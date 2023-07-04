Русской выхухоли в Волгоградской области грозит вымирание





В Волгоградской области последние годы отмечается стремительное сокращение численности реликтового вида животных, обитающих в регионе в озерах Донского бассейна, – русской выхухоли. Чтобы не допустить окончательного вымирания данного вида, сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий» совместно с представителями Серафимовичской инспекции рыбоохраны организовали охоту на браконьеров.

– Цель рейдов – не только предотвратить браконьерскую рыбалку, но и организовать очистку водоемов от брошенных рыболовных сетей, которые нередко становятся причиной гибели краснокнижных животных, – сообщили в облкомприроды. – Браконьерский лов с использованием сетей является одной из причин гибели выхухолей: животные поднимаются на поверхность воды, чтобы вдохнуть воздух и путаются в сетях.

Накануне один из таких рейдов прошел на озере Большое Вяжное. Экологи извлекли из водоема несколько метров остатков лесочных сетей и провели разъяснительную работу с местными рыбаками, напомнив им, что лесочные сети и электроудочки приравниваются в России к браконьерским снастям, и за их использование предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Добавим, что 2023 год объявлен в парке «Усть-Медведицкий» годом выхухоли.

Фото: облкомприроды