Экология

В мэрии Волжского рассказали о трехлетней борьбе со смердящими стоками в промзоне

Экология 04.07.2023 07:17
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04.07.2023 07:17


 

В администрации города Волжского Волгоградской области в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» по поводу смердящих стоков в промышленной зоне на ул. 6-я Автодорога, 6ц сообщили, что о проблеме загрязнения знают уже не первый год. Начиная с 2020 года, чиновники, по их словам, регулярно проводят проверки и уведомляют надзорные органы, однако воз, как ранее убедились корреспонденты ИА «Высота 102», и ныне там. 

В рамках полномочий администрации городского округа – город Волжский с 2020 по 2023 годы в отношении собственника здания контрольным управлением составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, – говорится в ответе мэрии Волжского за подписью заместителя главы Руслана Никитина.

Здесь стоит отметить, что, согласно указанной статье Кодекса Волгоградской области, за нарушение правил благоустройства территорий поселений собственнику здания, от которого на почву изливаются канализационные стоки, грозит наложение административного штрафа от 20-ти до 30 тысяч рублей. Выплачивал ли собственник здания такие штрафы, в мэрии Волжского не уточнили. 

В мае 2022 года МБУ «Служба охраны окружающей среды» на месте нарушения было организовано выездное совещание с представителями Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской  областям, управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, – продолжают в администрации города Волжского, но о результатах совещания также не сообщается.  


За ситуацией в промзоне Волжского, по сведениям чиновников, следит лаборатория МБУ «Служба охраны окружающей среды», регулярно отбирая пробы сточной воды и почвы.

– Зафиксированные превышения предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ для принятия мер были направлены в региональное управление Роспотребнадзора и его отдел в Волжском, в облкомприроды, в управление Росприроднадзора, межрайонную природоохранную прокуратуру, прокуратуру Волжского, УМВД России по Волжскому, – сообщает Руслан Никитин. По его же сведениям, облкомприроды проводило собственную проверку, результатом чего стали протоколы по статье 8.2 КоАП РФ в отношении собственника здания.

Напомним, в редакцию информагентства неделю назад обратились жители города Волжского, указавшие на экологическую проблему на ул. 6-я Автодорога.  Горожане утверждали, что загрязняет территорию в промзоне цех по переработке рыбной продукции, однако, как затем выяснили корреспонденты, на деле оказалось, что источник загрязнения – трехэтажное здание, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, в котором арендуют площади  различные фирмы. Отметим, что бизнесмен на время визита журналистов находился в Волжском, однако на встречу не вышел. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе проверки после публикации ИА «Высота 102» в связи с загрязнением почвы возбуждено административное производство. 

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