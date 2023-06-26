Жители города Волжского Волгоградской области пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на странное производство продуктов в промышленной зоне. Со слов волжан, из-за сбросов предприятия на почву прилегающую территорию окутал тошнотворный запах гниющей рыбы, а на самом производстве, не исключают горожане, трудятся нелегалы из соседних стран.

По информации жителей города-спутника Волгограда, тревогу вызывает у них, в частности, предприятие, разместившееся в здании по адресу: ул. 6-я Автодорога, 6ц.

– В промзоне работает пищевая промышленность. Ничем не примечательный цех по производству селедки, котлет, и даже разведению раков в антисанитарных условиях, – рассказали «Высоте 102» волжане. – А вся вода от производства сливается за забор. Запах тухляка просто тошнотворный.





Как сообщают волжане, ни на фасаде, ни где-либо поблизости нет опознавательных знаков, которые указывали бы на то, что в промзоне действительно занимаются переработкой рыбы. Жители Волжского просят компетентные органы проверить законность производства продуктов питания.





– На заметку миграционной службы: люди, обитающие там, производственники труда, вряд ли имеют российское гражданство или прописку, уже не говоря о медкнижках, – делятся наблюдениями волжане, добавляя, что и Роспотребнадзору наверняка есть, что проверить. – Интересно, в какие магазины поступает эта продукция с немытого пола? Дождемся массовых отравлений в сезон раков? Или «селедка под шубой» на новогоднем столе одарит всех сальмонеллезом?

Отметим, что в здании №6ц на ул. 6-я Автодорога, согласно открытым данным, действительно не зарегистрировано предприятий, занимающихся производством и переработкой продуктов питания. Единственная организация, которая официально осуществляет здесь деятельность, – компания, реализующая инструмент и оборудование.

Фото: читатели ИА «Высота 102»