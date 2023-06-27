Представители власти и полиции не нашли нарушений в деятельности предпринимателя на территории промзоны в городе Волжском. Сегодня, 27 июня, утром на улицу 6-я Автодорога после жалоб местных жителей и публикации V102.RU нагрянули сотрудники миграционной службы и волжские чиновники. Также в промышленную зону города-спутника Волгограда выезжали и корреспонденты информагентства.









— 27 июня 2023 года на место выезжали сотрудники нескольких полицейских подразделений. Установлено, что в здании находится ряд организаций, предприниматели арендуют помещения у собственника. Нарушений в сфере миграционного законодательства не выявлено. Иностранные рабочие осуществляют трудовую деятельность на законных основаниях, — прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Выявлен факт загрязнения почвы. Собственник здания, который вывел стоки канализации в поле, установлен. По данному факту возбуждено административное производство.









Со слов предпринимателя Артура Джанаева, к загрязнению почвы его предприятие не имеет никакого отношения.

— У нас даже адрес другой. Мы арендуем помещения для своего бизнеса. Да, действительно занимаемся рыбой, но никакие отходы никуда не сбрасываем, нелегалов у нас никогда здесь не было, а запах здесь стоит только один — от канализации, — рассказывает крепкий мужчина, показывая журналистам систему, по которой отходы, которые по идее должны уходить в септик, благополучно попадают на почву. — Вот эта труба идет от трехэтажного здания, там много производств и все отходы по ней проходят. Она огибает наш участок и ровно за ним делает поворот к отстойнику, который периодически опустошает ассенизатор. Несколько дней назад трубу прорвало. Собственник появился только сегодня, мы ему об этом сказали. Нам такое здесь точно не нужно, чтобы запах канализации стоял. Причем это уже не первый случай. В прошлый раз его даже штрафовали, но видимо, ему все равно.









Бизнесмен согласился показать производственные цеха, попутно рассказывая историю злосчастного отстойника.

— Когда-то здесь хотели сделать все по уму. Видите, чуть поодаль лежат бетонные кольца. Хотели врыть их землю, чтобы все было, как и должно. Но потом все так и осталось на уровне разговоров. Нам неприятно, что кто-то распространяет про нас информацию, не соответствующую действительности. Якобы тут кто-то учуял какие-то запахи гнилой рыбы, мигранты чуть ли не в рабстве у нас находятся. Сегодняшний рейд показал, что это не так. У нас все нормально, мы работаем легально и ничего не нарушаем. Все, что течет — на совести собственника, который сдает нам имущество в аренду.









Артур не исключает, что анонимные жалобы на его бизнес могут быть происками конкурентов.

— Мы давно работаем, свое дело знаем, никто никогда не жаловался. Возможно, что кому-то мы просто не даем покоя и они пытаются нам вставлять палки в колеса, — резюмирует бизнесмен.

По данным СПАРК-Интерфакс, Артур Джанаев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Согласно ОКВЭД, он занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»