Минтруд РФ: подготовлен проект о переносе выходных дней в 2024 году

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления Правительства России о переносе выходных дней в 2024 году. Как сообщает V102.RU, предлагается перенести праздники.

В министерстве уточнили, что часть зимних январских выходных планируется перенести на май и декабрь.

— Выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями и выпадающие на 6 января (суббота) и 7 января (воскресенье) предложено перенести на 10 мая и 31 декабря, — пояснили в ведомстве.

Также под перенос подпадают 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, попадающие на субботу. Дни отдыха планируется перенести на 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 30 декабря (понедельник) соответственно.

В 2024 году министерство предлагает сделать выходными следующие даты:

с 1 по 8 января 2024 года (при этом новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней и стартуют 30 декабря 2023 года)

с 23 по 25 февраля

с 8 по 10 марта

с 28 апреля по 1 мая

с 9 по 12 мая

12 июня

с 3 по 4 ноября

с 29 по 31 декабря

Фото: ИА «Высота 102»