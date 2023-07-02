Хвойные леса в Волгоградской области обработали химикатами

Экология 02.07.2023 20:20
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02.07.2023 20:20
В Волгоградской области химическими препаратами обработали 206,2 га леса, которому угрожал опасный вредитель. Как сообщили V102.RU в «Центре защиты леса Волгоградской области», химикаты распрыскивали при помощи авиации.
Обработкам подверглось Старополтавское лесничество, где были зафиксированы крупные очаги пилильщика-ткача звездчатого, который питается хвоей.
На пятые сутки после обработок были проведены исследования эффективности выполненной работы с использованием метода контрольных ящичков, которые расставили перед обработкой насаждений под кронами учетных деревьев.
- Количество погибших личинок увеличивают во столько раз, во сколько площадь ящичков меньше площади проекции кроны учетного дерева, - поясняют специалисты. По их подсчетам, биологическая эффективность работ составила 90,3%. Это означает, что очаги опасного вредителя ликвидированы.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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