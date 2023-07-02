Под Волгоградом трое детей пострадали в ДТП с мотоциклом

Происшествия 02.07.2023 09:36
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02.07.2023 09:36
Трое несовершеннолетних, среди которых двое пешеходов и один водитель мотоцикла, пострадали в результате аварии в Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в региональном главке МВД, в Октябрьском районе 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер» совершил наезд на 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка.
ДТП произошло 1 июля около 22.00 на улице Центральная в рабочем поселке Октябрьский.
Всех троих участников этой аварии доставили в больницу.
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