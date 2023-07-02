«Симптомы появятся уже в запущенных случаях»: онколог рассказал, как не пропустить рак легких





Пациента с раком легких чаще всего представляют пожилым мужчиной с 40-летним стажем курения. Однако сейчас этот диагноз нередко ставят и молодым волгоградцам без вредных привычек. Как не пропустить смертельно опасное заболевание, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у врача-онколога Михаила Постолова.

Рак легких был и остается одним из самых распространенных видов онкологий. У мужчин он возглавляет список онкологических заболеваний, у женщин – уступает лишь раку молочных желез.

– Заболеваемость растет, и это связано не только с увеличением числа пациентов, но и с улучшением качества диагностики. После пандемии ковида многие волгоградцы самостоятельно обращаются в диагностические центры и делают КТ. Это позволяет нам чаще выявлять болезнь на ранней стадии, – рассказывает заведующий торакоабдоминального отделения Волгоградского онкоцентра Михаил Постолов. – Американцы провели исследование, подтвердившее, что при замене скрининга с обычной флюорографии на низкодозовое КТ, так называемую КТ-флюорографию, смертность от рака легкого снизится на 25%.

На ранних стадиях болезнь может маскироваться под пневмонию. Как правило, специфические симптомы рака легких пациенты замечают уже в запущенных случаях.

– Когда опухоль связана с бронхом, частый симптом рака легкого – кровохаркание. А вообще клиника неспецифическая, и во многих случаях болезнь протекает по типу пневмонии, то есть воспаления в легком, – объясняет онколог. – Какие-то характерные симптомы проявляются уже при далеко зашедших формах заболевания.

Правильное питание, занятия спортом и отсутствие вредных привычек не станут 100% защитой от онкологии. Именно поэтому регулярный скрининг необходим не только заядлым курильщикам, но и абсолютным «зожникам».

– Если говорить о среднем возрасте пациентов, то у мужчин ситуация почти не меняется – от 60 лет и старше. Как правило, все они с длительным стажем курения. В этом случае из бронхов, которые подвергаются канцерогенному воздействию табачного дыма и продуктов горения, вырастает плоскоклеточный рак, – продолжает Михаил Постолов. – У женщин мы чаще наблюдаем аденокарциному – другой вид рака легкого, развивающегося из-за активирующих мутаций. Это приводит к тому, что клетка начинает бесконтрольно делиться. Здесь средний возраст пациентов -40-50 лет. Вопрос о причинах «омоложения» болезни очень сложен. На современном уровне медицины мы еще всего не знаем. Например, сейчас все курят вейпы. Их влияние на организм мы оценим только через 20-30 лет, когда реализуются возможные канцерогенные свойства раскаленного глицерина.

Что делать, если пугающий диагноз все же поставлен? Михаил Постолов советует волгоградцам не паниковать и как можно скорее начать лечение. По словам врача, едва ли не 50% успеха зависит от настроя больного.

– Слыша свой диагноз, некоторые волгоградцы отказываются от лечения и считают, что оно не принесет результата. Это не так, – убеждает врач-онколог. – При раннем выявлении болезни пятилетняя выживаемость достигает 90%. Вместе с тем существуют лекарственные агенты, которые позволяют достичь полного контроля над заболеванием даже при четвертой стадии рака. Отслеживая свое состояние и принимая препараты, люди живут годами.

Автор: Виктория Чумакова