Происшествия 27.06.2023 12:23
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27.06.2023 12:23
Инцидент произошел накануне в аэропорту Пулково. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviainchident, «Боинг-737», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Волгоград, после выхода на предварительный старт вернулся на стоянку. Причиной послужило сообщение экипажа о больном пассажире, зафиксированное в 12-15 ч. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Из-за инцидента борт прилетел в Волгоград с небольшим опозданием.
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