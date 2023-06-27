Происшествия

Летевший в Волгоград самолет из Санкт-Петербурга остановил разбег из-за больного пассажира

Происшествия 27.06.2023 12:23
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27.06.2023 12:23


Инцидент произошел накануне в аэропорту Пулково. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviainchident,  «Боинг-737», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Волгоград, после выхода на предварительный старт вернулся на стоянку. Причиной послужило сообщение экипажа о больном пассажире, зафиксированное в 12-15 ч. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Из-за инцидента борт прилетел в Волгоград с небольшим опозданием. 

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