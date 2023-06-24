«Вторичка», новостройка или ИЖС — на какие цели россияне чаще всего берут ипотеку

Экономика 24.06.2023 14:32
0
24.06.2023 14:32
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов за май 2023 года и выяснили, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости. Эксперты фиксируют значительное увеличение сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), при этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад.
Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.
Индивидуальное жилищное строительство
Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач, по данным Домклик, составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.
Структура выдач также претерпела изменения: доля ипотечных кредитов на ИЖС увеличилась с 5% до 8%. Аналитики Домклик отмечают рост этого показателя практически во всех субъектах РФ, но больше всего в Вологодской области (+8,2%), Тыве (+7,4%) и Карелии (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Башкортостан (+3,7%).
Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ.
Напомним, что количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.
Вторичный рынок и новостройки
На фоне роста спроса на ИЖС доля сделок на первичном рынке также остаётся высокой (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. В ряде регионов выдачи ипотеки на первичное жильё существенно выросли: по этому показателю лидируют Адыгея (+21,9%), Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%). Как и прежде, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир, по данным Домклик, составила 67%.-Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения. Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%. При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы. Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку, - комментирует и.о директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области снизились до 11,8 миллиона24.06.2023 09:17
Экономика 24.06.2023 09:17
Волгоградская молодежь мечтает жить в достатке и создать семью23.06.2023 14:31
Экономика 23.06.2023 14:31
ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза23.06.2023 14:29
Экономика 23.06.2023 14:29
Темпы роста параллельного импорта автомобилей продолжают замедляться23.06.2023 13:44
Экономика 23.06.2023 13:44
Разработчики мобильных сервисов для инвесторов сделали ставку на персонализацию23.06.2023 09:32
Экономика 23.06.2023 09:32
ВТЗ роботизирует обслуживание сталеплавильного оборудования22.06.2023 18:40
Экономика 22.06.2023 18:40
Каждый второй велосипедист готов страховаться22.06.2023 12:27
Экономика 22.06.2023 12:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензин22.06.2023 10:27
Экономика 22.06.2023 10:27
«Открытие Авто»: в мае жители юга России предпочитали покупать автомобили с пробегом21.06.2023 15:27
Экономика 21.06.2023 15:27
ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%21.06.2023 15:21
Экономика 21.06.2023 15:21
Волгоградцам предлагают работу в Индонезии и Китае за треть миллиона21.06.2023 07:58
Экономика 21.06.2023 07:58
В развитие грузового терминала Волжский инвестируют почти 400 млн рублей20.06.2023 16:03
Экономика 20.06.2023 16:03
Мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей20.06.2023 10:21
Экономика 20.06.2023 10:21
В Волгоградской области в мае подскочила инфляция из-за роста турпотока19.06.2023 20:24
Экономика 19.06.2023 20:24
Рабочие ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» вновь подтвердили мастерство в профессиональном конкурсе19.06.2023 12:11
Экономика 19.06.2023 12:11