Экономика

«Вторичка», новостройка или ИЖС — на какие цели россияне чаще всего берут ипотеку

Экономика 24.06.2023 14:32
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24.06.2023 14:32


Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов за май 2023 года и выяснили, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости. Эксперты фиксируют значительное увеличение сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), при этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад.
Распределение ипотеки по типам кредитов в мае 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем числе сделок.
Индивидуальное жилищное строительство
Высокий спрос на ипотечные кредиты в мае 2023 года объясняется во многом ростом популярности и доступности кредитования ИЖС: по отношению к апрелю прирост количества выдач, по данным Домклик, составил 56,1%. В то же время на первичном и вторичном рынках число сделок выросло на 1,8% и 0,4% соответственно.
Структура выдач также претерпела изменения: доля ипотечных кредитов на ИЖС увеличилась с 5% до 8%. Аналитики Домклик отмечают рост этого показателя практически во всех субъектах РФ, но больше всего в Вологодской области (+8,2%), Тыве (+7,4%) и Карелии (+6,4%). Среди крупнейших регионов России выделяются Московская (+5,4%) и Ленинградская (+5%) области, а также Башкортостан (+3,7%).
Аналитики Домклик полагают, что высокий прирост на рынке ИЖС связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с распространением льготной ипотеки на этот сегмент, а также с рядом законодательных реформ.
Напомним, что количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.
Вторичный рынок и новостройки
На фоне роста спроса на ИЖС доля сделок на первичном рынке также остаётся высокой (24%): льготная ипотека по-прежнему стимулирует россиян покупать квартиры в новостройках. В ряде регионов выдачи ипотеки на первичное жильё существенно выросли: по этому показателю лидируют Адыгея (+21,9%), Хакасия (+7,8%) и Пензенская область (+7,6%). Как и прежде, основное внимание в мае 2023 года покупатели уделяли вторичному рынку: доля выдач кредитов на покупку готовых квартир, по данным Домклик, составила 67%.
-Несмотря на стабильный спрос, в мае на рынке ипотечного кредитования произошли существенные изменения. Во-первых, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ИЖС в общем количестве выдач достигла рекордных 8%. При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — продолжает удерживаться на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы. Во-вторых, всплеск спроса на ИЖС подстегнул рост выдач по «Господдержке», благодаря чему программа вновь вышла на первое место, опередив Семейную ипотеку, - комментирует и.о директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

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