ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза

Экономика 23.06.2023 14:29
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23.06.2023 14:29
В январе - мае 2023 года специалистам ВТБ удалось спасти от мошеннических действий более 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей. В общей сложности было совершено более 3,2 млн мошеннических атак — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана. С апреля наблюдается тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также объема похищенных средств и пострадавших клиентов.
Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась, попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем, их доля превысила 53% в общем объеме атак, при этом доля мессенджеров, соответственно, снизилась.В части фишинга с начала этого года только ВТБ выявлено и заблокировано почти 5 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Это на треть больше, чем в прошлом году. Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.
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