Сторонник Трампа Дуглас Литтлтон рассказал в Волгограде о сроках окончания СВО и несбывшихся мечтах Америки

Впервые в Волгоград для участия в международном форуме «Диалог на Волге» приехал бывший топ-менеджер компании Ford, член республиканской партии США Дуглас Эндрю Литтлтон. Американец высказался на тему санкционного давления на российскую промышленность. Однако журналисты ИА «Высота 102» узнали, что мистер Литтлтон — сторонник Трампа, у него русская жена, и он готов часами говорить о политике, несбывшихся мечтах Америки и специальной военной операции на Донбассе.





Придерживающийся консервативных взглядов, патриот своего народа и крещенный христианин Дуглас Литтлтон в интервью «Высоте 102» откровенно рассказал об американских СМИ, потерянной свободе, сроках окончания СВО, войне гендеров, политике Трампа и Байдена.

Справка

Дуглас Эндрю Литтлтон родился 26 июня 1946 года в Бич Гров, штат Индиана в семье Оскара и Бетти Литтлтон. Окончил государственную среднюю школу в Бич-Гроув в июне 1964 года. Получил степень бакалавра по промышленному менеджменту в 1969 году в общественном исследовательском университете Пёрдью в США. В этом же году начал работу на должности бизнес-аналитика в дивизионе Engine and Foundry в компании Ford Motor Company. Engine and Foundry — подразделение корпорации Ford Motor, которое занимается разработкой и производством двигателей, а также литейным производством. В течение многих лет занимал несколько должностей в производстве и инженерном финансовом секторе, и в конечном итоге стал контролером службы технического клиентского сервиса компании Ford до 2002 года.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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