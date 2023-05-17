Общество

Экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал провал атаки Украины на Кремль

Общество 17.05.2023 20:57
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17.05.2023 20:57


В Волгограде с краткосрочным визитом побывал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, а ныне военный аналитик Скотт Риттер, известный своими критичными высказываниями относительно внешней политики США и предсказывающий капитуляцию Украины. Публицист озвучил корреспондентам V102.RU свое мнение касательно специальной военной операции, атаки на Кремль, а также затронул тему преступлений киевского режима. 



Как сообщает ИА «Высота 102», Риттер находился в Волгограде два дня. За это время военный аналитик посетил памятные и исторические места города-героя. Поднялся на главную высоту России — Мамаев курган, побывал в музее-панораме «Сталинградская битва», оценил масштаб воссозданного с нуля собора  Александра Невского, отправился в музей «Память», осмотрел новый амфитеатр на набережной и экспозицию «Бронекатер БК-31». 

Вечером 17 мая журналист встретился с волгоградцами и презентовал свою книгу «Гонка разоружения», в которой автор раскрывает историю заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Напомним, ранее Скотт Риттер неоднократно заявлял, что Украину ждет судьба Вьетнама и Афганистана, а также высоко оценивал потенциал российской армии.    

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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