До 2025 года ОАО «РЖД» планирует инвестировать около 390 млн рублей в развитие грузового терминала Волжский в Волгоградской области, где перерабатываются грузы для отправки по МТК «Север-Юг».

Согласно проекту реконструкции, планируется удлинить контейнерную площадку и подкрановый путь на 144 метра. Это позволит увеличить ее вместимость в 1,7 раза до 561 ДФЭ. Кроме того, к 2024 году предстоит построить новое административно-бытовое здание, открыть офис продаж для клиентов, обновить перегрузочную технику и автоматизировать производственные процессы.

Напомним, грузовой терминал Волжский был построен в 1954 году. В настоящее время на предприятии осуществляется переработка тарно-штучных, тяжеловесных, насыпных грузов и контейнеров.

В январе – мае 2023 года на инфраструктуре терминала переработано 308 тыс тонн грузов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.