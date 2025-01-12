В центре Волгограда открыли для транспорта участок дороги на ул. Советской





В Центральном районе Волгограда специалисты ресурсоснабжающей организации открыли проезд на улице Советской после ремонта тепловой сети. Как сообщили V102.RU в «Концессиях теплоснабжения», здесь были проведены работы по замене 28 метров трубопровода.

Технологическая авария произошла вечером 8 января. Тогда подача тепла в дом №28 по улице Советской была приостановлена. Работы по устранению аварии велись всю ночь и целый день 9 января.

Чтобы избежать новых нарушений, специалистами было решено полностью обновить трубопровод. В течение следующей недели работниками также будет выполнена переврезка нового участка тепловой сети - работы будут проходить без ограничения движения.

Фото: «Концессии теплоснабжения» / t.me