Глава МЧС Куренков создал штаб по ликвидации катастрофы в Черном море





Сегодня, 12 января, утром в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, по поручению президента России Владимира Путина руководитель ведомства сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря.

Напомним, 9 января в ходе совещания с Куренковым Владимир Путин назвал недостаточной работу руководства профильных министерств по устранению последствий экологической катастрофы и потребовал, чтобы представители ведомств лично выехали в Анапу.

– Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу, – говорится в официальном сообщении МЧС России. – Федеральный штаб будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.

Планируется, что в ближайшее время Куренков проведёт заседание правительственной комиссии.

Отметим, что до сих пор для ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море перед Новым годом и в новогодние праздники в Анапу ехали лишь волонтёры из разных регионов России, которые своими силами пытаются отстоять побережье и спасти фауну.

7 января в Анапу уехал, в том числе, волгоградский бизнесмен Михаил Фурманов. По его словам, ситуация остаётся катастрофической.

Столкновение двух танкеров, напомним, произошло еще 15 декабря 2024 года.

Фото: Михаил Фурманов