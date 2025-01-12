Общество

Волгоградские чекисты вспоминают генерал-лейтенанта спецслужб Александра Воронина

Общество 12.01.2025 10:32
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12.01.2025 10:32


В управлении ФСБ России по Волгоградской области сегодня, 12 января, вспоминают руководителя сталинградского УНКВД Александра Воронина, передает V102.RU.

Александр Иванович родился 12 января 1908 года в деревне Кожанка Муромского уезда Владимирской губернии. Там же он окончил советско-партийную школу в 1924 году. 

Будущий начальник аппарата начал свою трудовую деятельность смазчиком на фабрике стальных изделий, позже был секретарем комсомольской ячейки, а затем председателем  волостного исполкома Вязнинского уезда, откуда был направлен на строительство Горьковского автозавода. Свою жизнь он мечтал посвятить автомобилестроение, однако в 1937 году его вызвали в Москву, где предложили службу в органах государственной безопасности. 

После обучения в Центральной школе НКВД СССР в 1938 году уже будучи майором госбезопасности Воронин был назначен начальником Сталинградского областного Управления НКВД.

- Отечественная война застала меня в Сталинграде, где я работал начальником областного управления органов государственной безопасности. Мне, как и многим тысячам советских людей, пришлось принимать непосредственное участие в обороне героического города на Волге. С первого дня войны все сотрудники нашего управления считали себя мобилизованными и оперативную работу подчинили условиям военного времени, - вспоминал сам Александр Воронин в своих мемуарах. 

В октябре 1941 года в Сталинграде был создан городской комитет обороны, где чекисты областного управления под руководством Воронина занимались вопросами, связанными с обороной Сталинграда. Благодаря их усилиям было сформировано около 200 отрядов бойцов – истребителей танков, на всех промышленных объектах были созданы рабочие отряды самообороны.


Во время войны сотрудники осуществляли правоохранительную, контрразведывательную и разведывательно-диверсионную деятельность, а также оказывали содействие в решении экономических задач и занимались организацией местной противовоздушной обороны.

Во время разработки операции «Уран» под началом Воронина чекисты проводили работу по дезинформации противника, а после окончания сражения ими же была налажена работа по разминированию города. При его непосредственном участии  в плен было взято 24 генерала, среди которых был и фельдмаршал Фридрих Паулюс.

В 1944 году Александр Иванович был назначен начальником Управления госбезопасности по Львовской области, где на протяжении пяти лет он вел активную борьбу с украинскими националистами, терроризировавших местное население. С 1953 по 1956 год он также служил в Красноярске, где внес значительный вклад в укрепление кадрового состава КГБ.  

Ближе к концу своей службы с 1958 по 1961 год он занимал должность старшего советника, а позже консультанта КГБ при Совете министров СССР в Албании. В 1962 году он также прослужил начальником УКГБ Брянской области, где в скором времени был уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. 

Уже на пенсии он написал и издал книгу военный мемуаров  «Щит и меч Сталинграда». За свою долгую службу Воронин был награжден орденом Красной Звезды, знаком «Заслуженный работник НКВД», орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и 14 медалями.

Фото: УФСБ по Волгоградской области

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