Суд обязал мэрию Волгограда изолировать агрессивных бездомных собак

Общество 19.06.2023 16:43
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19.06.2023 16:43
В Волгограде по иску прокурора суд обязал администрацию создать условия для изоляции безнадзорных собак, проявляющих агрессию. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, поводом для проверки деятельности администрации в сфере обращения с безнадзорными животными послужила печальная статистика – участившиеся случаи нападения бездомных собак на горожан.
Так, в 2022 году за антирабитической помощью в связи с укусами безнадзорных собак обратилось 2904 человека, в том числе 698 детей.
При этом на территории МБУ «Северное», где располагается пункт временного содержания бездомных животных, нет условий для содержания собак, которые проявляют немотивированную агрессию к людям, установила проверка надзорного органа. И после того, как животные с улицы сюда попадают, их снова возвращают в среду обитания. При этом финансирования на содержание агрессивных собак в изоляции бюджетом не предусмотрено.
Между тем, в прокуратуре посчитали, что отсутствие на территории Волгограда условий для размещения и содержания проявивших агрессию животных без владельцев нарушает права населения на безопасное пребывание в общественных местах и противоречит требованиям федерального и региональных законов, координирующих данную деятельность.
В этой связи на администрацию города и МБУ «Северное» судом возложена обязанность по финансированию и созданию условий для содержания на территории Волгограда безнадзорных животных, которые причинили вред людям.
Мэрии дано полгода для выполнения решения суда.
Фото V102.RU
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